Коронавирус

26 минут назад

За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 252 человека, 341 - выздоровел

3 175
#коронавирус
За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 252 человека, 341 - выздоровел

12 человек умерли.

За последние сутки в Липецкой области выявили 252 новых случая коронавируса, 12 человек умерли, 341 человек выздоровел.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 908 случаев COVID-19, выздоровели 76 450 человек, умерли 2 735 человек.

По данным на 24 декабря, вакцинацию против коронавируса первым компонентом в Липецкой области прошли 687 377 человек, полную вакцинацию - 660 308 человек. Коллективный иммунитет составляет 74,4%.

В России за сутки выявлены 24 946 случаев COVID-19, выздоровели 42 107 человек, умер 981 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 368 299 случаев COVID-19, выздоровели 9 222 486 человек, умерли — 303 250 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Опять 12)))

4 минуты назад
Выучите новые цифры
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Срочно

10 минут назад
Нужно вводить проезд на транспорте и вход в хлебные магазины по куар-кодам. Быстрее нужно спасать народ!
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кит

19 минут назад
Указывайте возраст умерших и сколько из них было вакцинированно!И какая у Вас в этом материальная заинтересованность!
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