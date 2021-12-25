За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 252 человека, 341 - выздоровел

12 человек умерли.

За последние сутки в Липецкой области выявили 252 новых случая коронавируса, 12 человек умерли, 341 человек выздоровел.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 908 случаев COVID-19, выздоровели 76 450 человек, умерли 2 735 человек.



По данным на 24 декабря, вакцинацию против коронавируса первым компонентом в Липецкой области прошли 687 377 человек, полную вакцинацию - 660 308 человек. Коллективный иммунитет составляет 74,4%.



В России за сутки выявлены 24 946 случаев COVID-19, выздоровели 42 107 человек, умер 981 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 10 368 299 случаев COVID-19, выздоровели 9 222 486 человек, умерли — 303 250 человек.