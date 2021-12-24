Общество
50 минут назад
В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка
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Законопослушным водителям и пешеходам они дарили подарки.
Сегодня в районе площади Плеханова в Липецке вместе с сотрудниками ГИБДД на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, Дед Мороз ежегодно выступает за безопасность дорожного движения. Сегодня утром он вместе с сотрудниками ГИБДД он останавливал законопослушных водителей и дарил им подарки — обложки-планшеты для автодокументов и водительских удостоверений, календари с письмом Деду Морозу, памятки по безопасности дорожного движения.
Детям, которые были пристёгнуты в автокреслах, Дед Мороз и Снегурочка вручали сладкие подарки. Поздравляли с наступающим Новым годом и тех родителей, которые за руку переводили детей по пешеходному переходу.
Некоторые водители сами останавливались, чтобы сфотографироваться с новогодними персонажами. Многие сигналили.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, Дед Мороз ежегодно выступает за безопасность дорожного движения. Сегодня утром он вместе с сотрудниками ГИБДД он останавливал законопослушных водителей и дарил им подарки — обложки-планшеты для автодокументов и водительских удостоверений, календари с письмом Деду Морозу, памятки по безопасности дорожного движения.
Детям, которые были пристёгнуты в автокреслах, Дед Мороз и Снегурочка вручали сладкие подарки. Поздравляли с наступающим Новым годом и тех родителей, которые за руку переводили детей по пешеходному переходу.
Некоторые водители сами останавливались, чтобы сфотографироваться с новогодними персонажами. Многие сигналили.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
2 578
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