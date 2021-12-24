В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка

Законопослушным водителям и пешеходам они дарили подарки.

Сегодня в районе площади Плеханова в Липецке вместе с сотрудниками ГИБДД на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка.Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, Дед Мороз ежегодно выступает за безопасность дорожного движения. Сегодня утром он вместе с сотрудниками ГИБДД он останавливал законопослушных водителей и дарил им подарки — обложки-планшеты для автодокументов и водительских удостоверений, календари с письмом Деду Морозу, памятки по безопасности дорожного движения.Детям, которые были пристёгнуты в автокреслах, Дед Мороз и Снегурочка вручали сладкие подарки. Поздравляли с наступающим Новым годом и тех родителей, которые за руку переводили детей по пешеходному переходу.Некоторые водители сами останавливались, чтобы сфотографироваться с новогодними персонажами. Многие сигналили.