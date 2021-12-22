Признанный виновным в махинациях со средствами горожан директор липецких «управляшек» требует оправдания

Герой скандальных публикаций, экс-депутат горсовета Юрий Шкляров, считает возможным вывести на некие юрлица 13,5 миллиона рублей из платежей липчан, не расплатиться с энергетиками за поставленные ресурсы и при всем при этом считает себя оболганным и гонимым.

28 декабря областной суд рассмотрит апелляцию экс-депутата липецкого горсовета Юрия Шклярова, директора «ГУК «Привокзальная» и «УК «Слобода», на приговор Правобережного районного суда Липецка: Юрий Шкляров признан виновным в причинении имущественного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «НовитЭн» путем злоупотребления доверием по ч. 2 ст. 165 УК РФ и осужден на три года лишения свободы условно. Суд первой инстанции решил, что Юрий Шкляров в нарушение требований закона, обязывающих управляющие компании перечислять поступившие от потребителей деньги энергетикам в счет оплаты коммунальных ресурсов на содержание общего имущества многоквартирных домов, в 2017-2019 годах не передал платежи липчан ресурсоснабжающим организациям в полном объеме, а распорядился 13,5 миллиона рублей в своих интересах.

Директор «управляшки», член некогда всесильного коммунального лобби в горсовете и мэрии, просит его оправдать. Юрий Дмитриевич считает себя полностью невиновным, в чем и пытается убедить областной суд в 10-страничной жалобе.

Конечно, закон дает любому осужденному право на защиту во всех инстанциях. Кто-то убеждает суд, что его визави сам подставил голову под топор, кто-то говорит, что ружье само выстрелило, кто-то заверяет, что сбил пешехода потому, что его ослепил свет фар другой машины. Но дело Шклярова не из этого ряда. Трудно поверить, что муниципальный депутат, директор «управляшек» знать не знал, что делает, если выводил, согласно приговору, средства жильцов в подконтрольные ему организации на протяжении трех лет. Возможно ли такое без умысла, без просчитанного плана?

Согласно постановлению правительства №253 от 28.03.2012, УК обязана перечислить энергетикам средства жильцов за ресурсы, поставленные для содержания общего имущества многоквартирных домов, не позднее следующего дня после поступления платежей. Но в Липецке дело обстоит иначе. В ставшей резонансной публикации «Куда исчезают деньги жильцов?» GOROD48 рассказал об успешно функционирующей в регионе теневой сети частных расчетно-кассовых центров, созданной руководителями управляющих компаний. В них-то изначально и заводятся средства липчан по графе «Содержание и ремонт жилья». В итоге миллионы рублей аккумулируются в частных кассах. Этими деньгами руководители УК пользуются в своих интересах. Своевременные расчеты с поставщиками не вписываются в интересы содержателей таких структур – по данным на начало месяца, управляющие компании задолжали «Квадре» около 100 млн рублей, «НовитЭну» – 670 миллионов, МУПу «Липецкводоканал» – 150 миллионов.

Такой полностью нерегулируемый извне бизнес «управляшек» с их кассами вымывает у ресурсоснабжающих организаций оборотные средства, угрожает бесперебойному снабжению липчан коммунальными услугами, ведет к деградации инженерных систем и коммуникаций, плодит аварии (откуда взяться бесперебойному снабжению липчан водой, теплом и электроэнергией, если у энергетиков не хватает средств на замену сгнивших сетей?), порождает недоверие к власти.

Судя по приговору суда первой инстанции, Юрий Шкляров в своей деятельности активно пользовался одной из таких теневых касс, ООО «Объединенные вычислительные центры». Липчане считали, что платили «Слободе» и «Привокзальной» за ремонт и содержание жилья, но деньги попадали на счет другой организации! Следственный комитет выявил схему обмана липчан и ресурсных организаций, и приговор Правобережного районного суда коммерсанту Шклярову – тому подтверждение.

Согласно выводам прокуратуры области, горожан и энергетиков обирают системно. Погоревший точно на такой же схеме руководитель УК «Липецкая управляющая компания» Валентин Дубинин в досудебном порядке признал вину и полностью возместил ущерб. Можно сказать, отделался легким испугом и сейчас юридически не считается осужденным. Директора других «управляшек» заключают с энергетиками мировые соглашения с определением сроков рассрочки и сумм платежей. Но какого-либо раскаяния у Шклярова нет.

Судя по апелляционной жалобе адвоката Юрия Шклярова, его подзащиный не то что не признает своей вины, но даже идет в наступление. На региональное управление Следственного комитета, обвиняя в некомпетентности эксперта ведомства только на том основании, что он является подчиненным своему руководителю! И на потерпевших от его действий, пытаясь перевести свои деяния, которые однозначно были квалифицированы как уголовные, в плоскость гражданско-правовых отношений. Шкляров как будто забыл, что его судили не за наличие долгов перед энергетиками, а за сам факт неперечисления собранных его «управляшками» с жителей Липецка денег.

Поразителен в своей откровенности такой пассаж из апелляционной жалобы: «Исследованные доказательства свидетельствуют о том, что никакого особого доверия со стороны руководителей ресурсоснабжающих организаций не было, следовательно, не могло быть и злоупотребления таким доверием». Директор УК признает, таким образом, что годами уклонялся от того, чтобы вовремя и в полном объеме погашать свои обязательства перед липчанами и энергетиками, уходил от сверок и расчетов с поставщиками ресурсов? То есть делал все, чтобы ни о каком доверии к нему не было и речи?

Следствие и суд, по делу Шклярова, пришли к выводу о причинении им ущерба на сумму 13,5 миллиона рублей. Понимая, что энергетики не могут приостановить отпуск ресурсов в жилые дома, имея финансовую возможность для перечисления собранных с населения денежных средств за них в полном объеме, Шкляров этого не делал. Выведенные куда-то на сторону миллионы потерпевшим не вернул. Вердикт был однозначным – виновен! И даже при всем при этом суд проявил к нему гуманность, не став лишать свободы.

Кто-то из руководителей УК, пойманных на преступных схемах воровства, нашел силы закрыть эти некрасивые страницы своей жизни, а Юрий Шкляров – нет. Он пытается представить себя невинной жертвой то ли обстоятельств, то ли не сумевшего отличить черное от белого следствия и суда, то ли козней своих контрагентов. В жалобе вынесенный Юрию Шклярову приговор называется незаконным, необоснованным и несправедливым, во всем винятся потерпевшие и даже правительство, будто бы на беду Шклярова, запутавшееся в коммунальной терминологии. Автор жалобы дописался до того, что перестал считать коммунальной услугой ресурсы, которые поставляют на содержание общего имущества МКД энергетики! В его жалобе, нет ни слова о несвоевременных расчетах с поставщиками энергоресурсов и выводе многомиллионных средств липчан из своего РКЦ на счета других юридических лиц.

Сентябрьский приговор Юрию Шклярову был прецедентным в регионе. Он дал четкий сигнал всем участникам рынка ЖКХ: безнаказанность закончилась! Либо УК полностью закрывает свои обязанности перед жильцами и энергетиками и работает дальше, либо отвечает по всей строгости закона. Но, похоже, Юрий Шкляров с таким положением дел не согласен.