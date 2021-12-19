В России

вчера, 20:13

Прокуратура начала проверку после падения лифта в одной из башен «Москва-Сити»

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Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей

Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", пролетев с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозил. Пассажир отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Полиция начала по факту ЧП доследственную проверку.

В ходе проверки представители ведомства установят все обстоятельства ЧП и дадут оценку деятельности компании, которая была ответственна за содержание и использование оборудования.
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Комментарии (1)

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Эл. Мех.

вчера, 20:39
Пишите ерунду . Лифт сел на ловители , прибор безопасности, в пределах 30 см это норма . А если бы лифт 13 этажей проскочил в свободном падении от жильца живого места не осталось бы .
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