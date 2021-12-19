В России
вчера, 20:13
Прокуратура начала проверку после падения лифта в одной из башен «Москва-Сити»
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Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей
Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", пролетев с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозил. Пассажир отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Полиция начала по факту ЧП доследственную проверку.
В ходе проверки представители ведомства установят все обстоятельства ЧП и дадут оценку деятельности компании, которая была ответственна за содержание и использование оборудования.
Полиция начала по факту ЧП доследственную проверку.
В ходе проверки представители ведомства установят все обстоятельства ЧП и дадут оценку деятельности компании, которая была ответственна за содержание и использование оборудования.
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Эл. Мех.