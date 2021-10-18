Общество

сегодня, 15:39

Овес нынче дорог!

25 1736
#цены #инфляция
4
Овес нынче дорог!

В России цена овсяных хлопьев превысила 80 рублей за килограмм, в Липецкой области, по данным регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, можно найти «Геркулес» как за 35 рублей за килограмм, так и за 150 рублей.

Помните знаменитый вопрос Остапа Бендера в исполнении Евгения Миронова: «Овес нынче дорог?» Сегодня бы на него ответили однозначно: да!

Как видно из этой сегодняшней подборки ценников на овсяные хлопья, сделанной по просьбе GOROD48 специалистами областного управления потребительского рынка и ценовой политики, «Геркулес» в торговых сетях Липецка можно найти как по 35 рублей за килограмм, так и по 150 рублей в зависимости от производителей.

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За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья на розничных рынках региона выросла на 4,78%. А вот по данным Росстата, цена на такие хлопья достигла рекорда, превысив в среднем по стране 80 рублей за килограмм (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции - очищенных и обработанных зернах овса).

По данным Росстата, которые отметили все федеральные СМИ, планку в 80 рублей за килограмм цена на хлопья преодолела впервые за историю наблюдений с 2000 года. В себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно, а поставщики уверяют, что овес в этом году подорожал более чем на 30%.

А вот что сообщили GOROD48 в областном управлении потребрынка. За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья выросла в торговых сетях региона на 4,78%, на крупу овсяную и перловую - на 9,03%, на манку- на 2,08%, на хлопья из злаков - на 5,98%, на рис шлифованный - на 5,04%.

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Больше всего подорожала гречка - на 10,73%. По этой крупе Липецкая область - первая в Центральном федеральном округе.

Удивили и цены на пшено: вот уже второй год подряд они снижаются. Так, за первые девять месяцев 2020 года килограмм пшена упал в цене на 3.2%, за первые девять месяцев этого года - еще на 6,1%. Так, в январе 2020 года килограмм этой крупы в Липецке в среднем стоил 51 рубль 35 копеек, а сейчас, по данным мониторинга, стоит 44 рубля 60 копеек.

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GOROD48 нашел пшено куда более дорогое: по цене 69.99 рубля за килограмм, причем по цветному ценнику, предполагающему скидку - до нее 800-граммовый пакет этой крупы стоил 89 рублей 99 копеек.

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На самом деле, дешевле всего жевать ячмень.    
25 1736
#цены #инфляция
4

Комментарии (25)

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Как гость
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Ильич

32 минуты назад
Фу,какая гадость.Аппетит "разогнали"...
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пенсионер

44 минуты назад
выборы прошли, теперь можно и цены поднять и с упоением рассказывать как надо правильно питаться, особенно в осенне-зимний период , только статистика говорит, что народ всё больше хлеба употребляет, какое там разнообразие
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комиссар Катания

сегодня, 18:27
я иногда по утрам ем геркулесовую кашку только с добавлением черного изюма -ЭТО ТАК ВКУСНО ,мням ,мням , мням
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Липчанин

сегодня, 18:09
Гость, можно подумать что демократы когда то лучше...
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старый

сегодня, 17:59
Просто малоимущие перешли на овес,чтоб с голоду не умереть.Капитализм во всей красе.
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Гость

сегодня, 17:56
Родина - это где живёшь, а государство - как живёшь. Ещё никогда коммунисты не жили так хорошо, как при капитализме. Разница между людьми и животными в том, что животные не позволят, чтобы стаю вёл самый тупой.
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Сюрприз от правительства.

сегодня, 17:26
Как говорят в Москве некоторые, ИНФЛЯЦИЯ В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВИЛА 5,8%. Верной дорогой идём. Всё своё не какого импорта.
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Да ,,,

сегодня, 17:21
каждый народ достоин своей жизни , что жаловаться ????
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Пенсионер

сегодня, 17:12
Мне мама всегда говорила, ешь овёс сынок, жеребцом будешь.
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Брежнев

сегодня, 17:01
Не жалуйтесь, сами выбирали.
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