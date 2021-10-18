Овес нынче дорог!

В России цена овсяных хлопьев превысила 80 рублей за килограмм, в Липецкой области, по данным регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, можно найти «Геркулес» как за 35 рублей за килограмм, так и за 150 рублей.





Как видно из этой сегодняшней подборки ценников на овсяные хлопья, сделанной по просьбе GOROD48 специалистами областного управления потребительского рынка и ценовой политики, «Геркулес» в торговых сетях Липецка можно найти как по 35 рублей за килограмм, так и по 150 рублей в зависимости от производителей.







За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья на розничных рынках региона выросла на 4,78%. А вот по данным Росстата, цена на такие хлопья достигла рекорда, превысив в среднем по стране 80 рублей за килограмм (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции - очищенных и обработанных зернах овса).



По данным Росстата, которые отметили все федеральные СМИ, планку в 80 рублей за килограмм цена на хлопья преодолела



А вот что сообщили GOROD48 в областном управлении потребрынка. За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья выросла в торговых сетях региона на 4,78%, на крупу овсяную и перловую - на 9,03%, на манку- на 2,08%, на хлопья из злаков - на 5,98%, на рис шлифованный - на 5,04%.







Больше всего подорожала гречка - на 10,73%. По этой крупе Липецкая область - первая в Центральном федеральном округе.



Удивили и цены на пшено: вот уже второй год подряд они снижаются. Так, за первые девять месяцев 2020 года килограмм пшена упал в цене на 3.2%, за первые девять месяцев этого года - еще на 6,1%. Так, в январе 2020 года килограмм этой крупы в Липецке в среднем стоил 51 рубль 35 копеек, а сейчас, по данным мониторинга, стоит 44 рубля 60 копеек.







GOROD48 нашел пшено куда более дорогое: по цене 69.99 рубля за килограмм, причем по цветному ценнику, предполагающему скидку - до нее 800-граммовый пакет этой крупы стоил 89 рублей 99 копеек.







На самом деле, дешевле всего жевать ячмень.

Помните знаменитый вопрос Остапа Бендера в исполнении Евгения Миронова: «Овес нынче дорог?» Сегодня бы на него ответили однозначно: да!Как видно из этой сегодняшней подборки ценников на овсяные хлопья, сделанной по просьбе GOROD48 специалистами областного управления потребительского рынка и ценовой политики, «Геркулес» в торговых сетях Липецка можно найти как по 35 рублей за килограмм, так и по 150 рублей в зависимости от производителей.За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья на розничных рынках региона выросла на 4,78%. А вот по данным Росстата, цена на такие хлопья достигла рекорда, превысив в среднем по стране 80 рублей за килограмм (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции - очищенных и обработанных зернах овса).По данным Росстата, которые отметили все федеральные СМИ, планку в 80 рублей за килограмм цена на хлопья преодолела впервые за историю наблюдений с 2000 года . В себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно, а поставщики уверяют, что овес в этом году подорожал более чем на 30%.А вот что сообщили GOROD48 в областном управлении потребрынка. За январь-сентябрь этого года цена на овсяные хлопья выросла в торговых сетях региона на 4,78%, на крупу овсяную и перловую - на 9,03%, на манку- на 2,08%, на хлопья из злаков - на 5,98%, на рис шлифованный - на 5,04%.Больше всего подорожала гречка - на 10,73%. По этой крупе Липецкая область - первая в Центральном федеральном округе.Удивили и цены на пшено: вот уже второй год подряд они снижаются. Так, за первые девять месяцев 2020 года килограмм пшена упал в цене на 3.2%, за первые девять месяцев этого года - еще на 6,1%. Так, в январе 2020 года килограмм этой крупы в Липецке в среднем стоил 51 рубль 35 копеек, а сейчас, по данным мониторинга, стоит 44 рубля 60 копеек.GOROD48 нашел пшено куда более дорогое: по цене 69.99 рубля за килограмм, причем по цветному ценнику, предполагающему скидку - до нее 800-граммовый пакет этой крупы стоил 89 рублей 99 копеек.На самом деле, дешевле всего жевать ячмень.