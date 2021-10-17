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Медведь напал на беременную сотрудницу цирка во время выступления
Инцидент произошел в Орле
Медведь напал на сотрудницу цирка-шапито "Гранд" во время представления в Орле. Прокуратура Орловской области начала проверку в связи с этим инцидентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.
Следственные органы также начали проверку по факту нападения медведя на девушку. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, ей были причинены телесные повреждения. Следователи опрашивают сотрудников цирка и очевидцев случившегося.
"Девушка получила легкие царапины, все хорошо. Представления у нас продолжатся, медведя мы заменим", - сказал собеседник агентства. К делу также подключилась прокуратура.
По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.
Следственные органы также начали проверку по факту нападения медведя на девушку. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, ей были причинены телесные повреждения. Следователи опрашивают сотрудников цирка и очевидцев случившегося.
"Девушка получила легкие царапины, все хорошо. Представления у нас продолжатся, медведя мы заменим", - сказал собеседник агентства. К делу также подключилась прокуратура.