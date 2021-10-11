Происшествия
сегодня, 18:52
Вандалы в Усмани громят все, что было реконструировано в этом году
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Глава района негодует
Глава Усманского района Владимир Мазо написал в своем аккаунте в Инстаграм пост полный гнева и отчаяния.
«В Усмани в этом году капитально реконструировали аллею, носящую имя нашего выдающего земляка академика, изобретателя лазера Николая Басова, а также городской парк и парк Победы. Центральную площадь города теперь украшают фонтан и новая сцена, у памятника землякам-усманцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обустроен сквер Памяти.
Усманцы сами проголосовали за благоустройство этих общественных пространств, чтобы в нашем старинном городе стало больше мест для отдыха и прогулок горожан и наших гостей.
Жители Усмани уже оценили и удобные скамейки, и новые клумбы, и оригинальный дизайн обновленных общественных пространств.
Но всегда находятся негодяи, другое слово трудно подобрать, которым почему-то созданная руками людей и для людей красота мешает. Один из фонарей на аллее разбит, скамейки в сквере Памяти изрисованы, а в парке Победы — сломаны.
Как можно быть такими наглыми, бездушными, не уважать ни себя, ни окружающих, чтобы совершать такие поступки — бить, крушить, ломать сделанное для вас же?!»
Владимир Мазо пообещал, что « те, кто творит эти черные дела, будут найдены и понесут наказание —восстановят все разрушенное ими за свой счет, а если это молодые люди — то за счет родителей.
Также глава района призвал земляков не проходить мимо актов вандализма.
«Давайте вместе будем хранить и беречь все то, что мы делаем для себя и для своих детей» - написал Владимир Мазо.
Фото: www.instagram.com
«В Усмани в этом году капитально реконструировали аллею, носящую имя нашего выдающего земляка академика, изобретателя лазера Николая Басова, а также городской парк и парк Победы. Центральную площадь города теперь украшают фонтан и новая сцена, у памятника землякам-усманцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обустроен сквер Памяти.
Усманцы сами проголосовали за благоустройство этих общественных пространств, чтобы в нашем старинном городе стало больше мест для отдыха и прогулок горожан и наших гостей.
Жители Усмани уже оценили и удобные скамейки, и новые клумбы, и оригинальный дизайн обновленных общественных пространств.
Но всегда находятся негодяи, другое слово трудно подобрать, которым почему-то созданная руками людей и для людей красота мешает. Один из фонарей на аллее разбит, скамейки в сквере Памяти изрисованы, а в парке Победы — сломаны.
Как можно быть такими наглыми, бездушными, не уважать ни себя, ни окружающих, чтобы совершать такие поступки — бить, крушить, ломать сделанное для вас же?!»
Владимир Мазо пообещал, что « те, кто творит эти черные дела, будут найдены и понесут наказание —восстановят все разрушенное ими за свой счет, а если это молодые люди — то за счет родителей.
Также глава района призвал земляков не проходить мимо актов вандализма.
«Давайте вместе будем хранить и беречь все то, что мы делаем для себя и для своих детей» - написал Владимир Мазо.
Фото: www.instagram.com
8 716
Mikl
Гость.
Ссёловский олень
Репин
Может голубь виноват?
indezit
Фух
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