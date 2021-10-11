Происшествия

сегодня, 18:52

Вандалы в Усмани громят все, что было реконструировано в этом году

8 716
#вандализм
1
Вандалы в Усмани громят все, что было реконструировано в этом году

Глава района негодует

Глава Усманского района Владимир Мазо написал в своем аккаунте в Инстаграм пост полный гнева и отчаяния.

«В Усмани в этом году капитально реконструировали аллею, носящую имя нашего выдающего земляка академика, изобретателя лазера Николая Басова, а также городской парк и парк Победы. Центральную площадь города теперь украшают фонтан и новая сцена, у памятника землякам-усманцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обустроен сквер Памяти.

Усманцы сами проголосовали за благоустройство этих общественных пространств, чтобы в нашем старинном городе стало больше мест для отдыха и прогулок горожан и наших гостей.

Жители Усмани уже оценили и удобные скамейки, и новые клумбы, и оригинальный дизайн обновленных общественных пространств.

Но всегда находятся негодяи, другое слово трудно подобрать, которым почему-то созданная руками людей и для людей красота мешает. Один из фонарей на аллее разбит, скамейки в сквере Памяти изрисованы, а в парке Победы — сломаны.

Как можно быть такими наглыми, бездушными, не уважать ни себя, ни окружающих, чтобы совершать такие поступки — бить, крушить, ломать сделанное для вас же?!»

Владимир Мазо пообещал, что « те, кто творит эти черные дела, будут найдены и понесут наказание —восстановят все разрушенное ими за свой счет, а если это молодые люди — то за счет родителей.

Также глава района призвал земляков не проходить мимо актов вандализма. 

«Давайте вместе будем хранить и беречь все то, что мы делаем для себя и для своих детей» - написал Владимир Мазо.

Фото:  www.instagram.com

8 716
#вандализм
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Mikl

3 минуты назад
Политика направлена на оболванивание народа, так легче управлять, однако, проявляются издержки в виде их умственного развития.
ответить

Гость.

4 минуты назад
Камеры просмотрите прежде чем как-то обвинять.
ответить

Ссёловский олень

13 минут назад
У нас тоже самое.
ответить

Репин

15 минут назад
Михалыч попытался сделать из них людей, но не получилось.
ответить

Может голубь виноват?

26 минут назад
А УНАС на плафон голубь содится и он просто ломается. Может и здесь так же? Да и помним какие у вас беседки ветром по дуло и она развалилась. А про фонари что воткнули без бетона, зато анкера были только куда они крепились это вопрос?
ответить

indezit

39 минут назад
Очередной алень из палок. Почему бы не разгромить?
ответить

Фух

40 минут назад
не только у нас в Липецке такие отбитые
ответить

777

48 минут назад
В хлеву родились в хлеву выросли и хотят повсеместно видеть все в безысходном состоянии.
ответить

Еще в рубрике

Подозреваемого в превышении должностных полномочий полицейского отпустили из-под стражи
#полиция #превышение должностных полномочий
15
Подозреваемого в превышении должностных полномочий полицейского отпустили из-под стражи

сегодня, 17:56

Происшествия
«Нива» легла на бок после столкновения с «Вестой»
#ДТП
8
«Нива» легла на бок после столкновения с «Вестой»

сегодня, 15:13

Происшествия
В Липецке задержали полицейского по подозрению в применении силы
#полиция
115
В Липецке задержали полицейского по подозрению в применении силы

сегодня, 13:20

Происшествия
В Липецке перевернулась «Лада-Гранта», госпитализирована женщина-водитель
#авария #ДТП
1
В Липецке перевернулась «Лада-Гранта», госпитализирована женщина-водитель

сегодня, 12:23

Происшествия
Полицейские выясняют, что произошло в Сырском Руднике
#ГБР #полиция
6
Полицейские выясняют, что произошло в Сырском Руднике

сегодня, 11:48

Происшествия
Пьяный сержант устроил смертельное ДТП на угнанной машине
#авария #ДТП
15
Пьяный сержант устроил смертельное ДТП на угнанной машине

сегодня, 10:15

Происшествия