За сутки 314 человек в Липецкой области вылечились от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 55 269 случаев новой коронавирусной инфекции, 48 433 человека выздоровели, в том числе 314 за последние сутки, 5 395 — лечатся, 1 755 человек умерли, в том числе 12 за последние сутки.

В больницах находятся 469 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 926 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 269 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 177, в Грязинском районе — 28, в Елецком районе — 17, в Ельце — 8, в Липецком, Хлевенском и Чаплыгинском районах — по 7, в Добринском и Добровском районах — по 6, в Лев-Толстовском районе — 4, в Становлянском районе — два случая.