Захаровские дачи выкупили за бесценок

Недостроенный туристический комплекс заинтересовал компанию из Липецка.

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве «СУ-5 трест «Липецкстрой» отчитался о результатах торгов на знаменитый актив строительной компании. С молотка продавали недостроенный туристический комплекс вместе с правом аренды участков на улице Маяковского, в районе Центрального пляжа. Изначально этот актив оценивался 82 089 900 рублей. Лот поставили на реализацию в ноябре 2020 года. И почти через год покупатель нашелся. Компания «Усадьба», зарегистрированная в Липецке, решила приобрести захаровские дачи за 34 750 000 рублей. Это в 2,3 раза ниже стартовой стоимости.



Победитель торгов получит право аренды участков земли площадью около 220 000 квадратных метров в районе Центрального пляжа и недостроенный там туристический комплекс площадью почти в 15 000 квадратных метров. Участки общей площадью 220 713 квадратных метров поросли бурьяном. Некоторые коттеджи оценщик даже не смог увидеть: подходы к объекту перекрыты свалкой строительного мусора. Эксперты подробно обследовали каждый из гостевых домиков, высотой до двух этажей и площадью до 356,65 кв.м, и пришли к неутешительным для кредиторов выводам. Большинство домиков построены только до уровня фундамента; стены, перекрытия, крыша, полы — к ним строители, в большинстве, случаев и не приступали.



Разрешение на строительство туристического комплекса, состоящего из больших гостевых домиков, который мог превратиться в новую «деревню нищих», «СУ-5» получил еще в 2014 году. Права аренды на участки под застройку последний раз продлевали в 2017 году. Договор с «СУ-5» подписывала находящаяся под следствием бывшая глава управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольга Крючкова. Аренда 220 тысяч квадратных метров земли под застройку обошлась «СУ-5» всего-то в 200 тысяч рублей. Сроки действия договоров истекают летом-осенью 2020 года. Сроки разрешений на строительство истекли еще в январе 2020 года.





Напомним, банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.