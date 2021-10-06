Классы семи школ Липецка перевели на «дистанционку»

Причина — рост заболеваемости среди учеников.

Восемь классов семи школ Липецка находятся на дистанционном обучении, сообщили GOROD48 в департаменте образования. Ни в одном из случаев причиной для перевода на такой формат не стал COVID-19.



- Ни одна из 64 городских школ не закрыта на карантин. На больничном сейчас находятся 243 ребёнка, это менее 1% от общего числа учеников. Все школы города работают в привычном режиме. Классов, закрытых на карантин по причине заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, нет. В детских садах эпидемиологическая ситуация также остаётся стабильной, - сообщили в департаменте образования Липецка.



Дистанционное обучение - это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму. Родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу



Напомним, в 2020 году школьные классы стали уходить на «дистанционку» еще в сентябре.