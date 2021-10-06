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Классы семи школ Липецка перевели на «дистанционку»

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#карантин #образование #заболеваемость
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Классы семи школ Липецка перевели на «дистанционку»

Причина — рост заболеваемости среди учеников.

Восемь классов семи школ Липецка находятся на дистанционном обучении, сообщили GOROD48 в департаменте образования. Ни в одном из случаев причиной для перевода на такой формат не стал COVID-19.

- Ни одна из 64 городских школ не закрыта на карантин. На больничном сейчас находятся 243 ребёнка, это менее 1% от общего числа учеников. Все школы города работают в привычном режиме. Классов, закрытых на карантин по причине заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, нет. В детских садах эпидемиологическая ситуация также остаётся стабильной, - сообщили в департаменте образования Липецка.

Дистанционное обучение - это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму. Родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу

Напомним, в 2020 году школьные классы стали уходить на «дистанционку» еще в сентябре.
6 1887
#карантин #образование #заболеваемость
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Комментарии (6)

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Чиновник с Соборной

3 минуты назад
все хорошо у нас, все отлично. вот скоро будем новые кладбища открывать.
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в наших школах

12 минут назад
Катя, главное правило игры - слово "ковид" не называть.
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Катя

16 минут назад
Вы что несете ЛЮДИ полностью детей с положительнымПЦР тестом и в Инфекции детей с пневмонией полно
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Лип

31 минуту назад
Первый заболел сын, принес со школы, а теперь болеем все.
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Гость

39 минут назад
Дети болеют просто ужас как , а они пишут менее одного процента, вообще дурдом ,
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Любопытный липчанин

45 минут назад
Как можно классы перевести на дистанционку?! Класс - это кабинет, неодушевленный предмет...
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