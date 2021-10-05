Липецкстат: траты липчан на платные услуги выросли на 11%

47 миллиардов 687,1 миллиона рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-августе 2021 года – на 11% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Липецкстат.

Треть расходов пришлись на услуги жилищно-коммунального хозяйства (32%), еще 16% составили бытовые услуги, доля телекоммуникационных услуг оказалась 15%, транспортных – 12%, медицинских – 8%, образовательных – 7%.



На бытовые услуги липчане потратили в январе-августе 7 миллиардов 822,7 миллиона рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-августом 2020 года на 12%. Среди этих расходов 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22 - по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 - ритуальные услуги, 12% - услуги парикмахерских, отмечает Липецкстат.



