Экономика

51 минуту назад

Липецкстат: траты липчан на платные услуги выросли на 11%

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#платные услуги
Липецкстат: траты липчан на платные услуги выросли на 11%

47 миллиардов 687,1 миллиона рублей потратили жители Липецкой области на платные услуги в январе-августе 2021 года – на 11% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Липецкстат. 

Треть расходов пришлись на услуги жилищно-коммунального хозяйства (32%), еще 16% составили бытовые услуги, доля телекоммуникационных услуг оказалась 15%, транспортных – 12%, медицинских – 8%, образовательных – 7%. 

На бытовые услуги липчане потратили в январе-августе 7 миллиардов 822,7 миллиона рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-августом 2020 года на 12%. Среди этих расходов 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22 - по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 - ритуальные услуги, 12% - услуги парикмахерских, отмечает Липецкстат. 

2 156
#платные услуги

Комментарии (2)

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Манагер

10 минут назад
Ага Через 9 лет мы сможем есть 1/9 часть чем сейчас.
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Артурчик

32 минуты назад
Сколько денег у этих Липчан. В кафешках и ресторанах траты растут, платы на платные услуги растут, продукты в магазинах дешевеют. А эти липчане совсем обленились, дома кушать не готовят, ходят кушать по кафешкам
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