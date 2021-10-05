В Липецке планируют организовать 86 елочных базаров

Городское управление потребительского рынка начало принимать заявки на право размещения торговых точек по продаже сосен, елок и хвойных букетов. На торги выставлено 86 лотов. об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Приобрести главный новогодние если и сосны липчане смогут с 20 по 31 декабря. Для контроля и обеспечения добросовестной конкуренции управление потребительского рынка собирается выявлять места незаконной продажи. Продукцию нарушителей конфискуют, самих продавцов привлекут к административной ответственности. Суммы штрафов составят от одной до трех с половиной тысяч рублей при первом составлении протокола и до пяти тысяч при повторном. В случае отказа от уплаты штрафа ответственность ужесточается вплоть до административного ареста до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.



