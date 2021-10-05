Общество

сегодня, 12:14

В Липецке планируют организовать 86 елочных базаров

3 302
#елочные базары
1
В Липецке планируют организовать 86 елочных базаров
Городское управление потребительского рынка начало принимать заявки на право размещения торговых точек по продаже сосен, елок и хвойных букетов. На торги выставлено 86 лотов. об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Приобрести главный новогодние если и сосны липчане смогут с 20 по 31 декабря. Для контроля и обеспечения добросовестной конкуренции управление потребительского рынка  собирается выявлять места незаконной продажи. Продукцию нарушителей конфискуют, самих продавцов привлекут к административной ответственности. Суммы штрафов составят от одной до трех с половиной тысяч рублей при первом составлении протокола и до пяти тысяч при повторном. В случае отказа от уплаты штрафа ответственность ужесточается вплоть до административного ареста до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

3 302
#елочные базары
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

49 минут назад
а заодно пусть начнут тренировку дня победы, чем еще заняться -143 проц
ответить

Артем

сегодня, 12:30
Хочется настоящей русской Зимы с морозами и снегопадами хочется большие снежные барханы метровой высоты))))
ответить

Лавочница

сегодня, 12:23
Почему до сих пор не преследуют по закону за порубку живых деревьев? Все "новогодние урашения" должны быть изготовлены из исключительно синтетических материалов!!!
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки
#мусор #ТБО #раздельный сбор
Липецкая область получит 3,3 млн рублей на мусорки

1 минуту назад

Общество
«Zinger» из-за ножниц засудил липчанина
#товарный знак
3
«Zinger» из-за ножниц засудил липчанина

сегодня, 12:28

Общество
Липецкие археологи нашли останки людей бронзового века со следами трепанации черепов
2
Липецкие археологи нашли останки людей бронзового века со следами трепанации черепов

сегодня, 12:14

Общество
В мэрии рассказали, когда завершится благоустройство площади у «Звездного»
#«Звездный» #реконструкция
6
В мэрии рассказали, когда завершится благоустройство площади у «Звездного»

сегодня, 11:48

Общество
Водитель маршрутки обматерил пассажирку
#конфликт #транспорт #оплата проезда
21
Водитель маршрутки обматерил пассажирку

сегодня, 11:40

Общество
В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях
#рыба #рыбалка
7
В Липецкой области выявили 36 случаев незаконной рыбалки на особо охраняемых природных территориях

сегодня, 10:45

Общество