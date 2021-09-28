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Усадьба «Скорняково-Архангельское». Осенние традиции
“… меня очень волнует одна мысль: как бы удержать
и развить…те особенности русской народной охоты,
которые так замечательно повлияли на творчество
наших учёных, путешественников, писателей,
художников, композиторов…”
М.М. Пришвин,
«Моим молодым друзьям»
из цикла «Рассказы охотника»
В этом году 2 октября в 13:00 уже в четвертый раз пройдут дни русской дворянской охоты в усадьбе «Скорняково-Архангельское».
И хотя как таковой охоты не проходит, но красоту и азарт этого действа можно увидеть и оценить в полной мере, а также почувствовать атмосферу именно дворянской охоты – многолюдной, веселой и удалой. Сборы начнут актеры и цыгане шумно с песнями и танцами, развеселят, заведут народ. А потом начнется само действо. Первыми покажутся сокольники и продемонстрируют своих птиц во всей их красе и мощи – полеты на скорость, трюки и атаки. Соколиная охота признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, но в России не так много мест, где можно ее увидеть. Затем придет черёд джигитовщиков – владение оружием, ведение боя, трюки верхом на лошадях, акробатика и другие зрелищные навыки. Да и гостям будет, где попробовать свои умения – кроме традиционного тира, впервые в крепости будет лазертаг – смешение прошлого и настоящего – в старых крепостных постройках пройдут бои лазерным оружием.
На охоту всегда собирались семьи, друзья, соседи, чтобы поохотиться, пообщаться, послушать байки, ну и что греха таить, почревоугодничать. И сейчас всем хочется того же, но только чтобы было все удобно, красиво, уютно и с развлечениями для детей и красивыми фотографиями. В усадьбе в дни русской дворянской охоты так и будет, даже воздушный шар поднимем, чтобы можно было увидеть красоту золотой осени с высоты, да и погода как раз подгадала бабье лето под эти дни и обещают тепло и солнце.
С теплом и уважением к традициям и, конечно, с большой охотой, коммуникативное агентство «Прайд Медиа» в очередной раз становится информационным партнёром дней русской дворянской охоты в усадьбе «Скорняково-Архангельское». Сотрудничество, которое с годами становится настоящей дружбой – вот один из главных принципов успешной работы. Для поддержки своих партнеров «Прайд Медиа» использует весь свой обширный арсенал медиаинструментов и с готовностью откликается на призыв сделать что-то достойное вместе. На этот раз, в том месте, где традиции обретают новую жизнь, в усадьбе «Скорняково-Архангельское».
Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Управляющая компания «Усадьбы и парки»»
Без возрастных ограничений
Узнать все подробности можно на сайте Усадьбы
Фото предоставлены ООО «Управляющая компания «Усадьбы и парки»»