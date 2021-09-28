Усадьба «Скорняково-Архангельское». Осенние традиции

“… меня очень волнует одна мысль: как бы удержать

и развить…те особенности русской народной охоты,

которые так замечательно повлияли на творчество

наших учёных, путешественников, писателей,

художников, композиторов…”

М.М. Пришвин,

«Моим молодым друзьям»

из цикла «Рассказы охотника»