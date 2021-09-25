Происшествия
35 минут назад
Происшествие в липецком магазине нижнего белья попало на запись камеры видеонаблюдения
Полиция проводит проверку.
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В одном из липецких магазинов нижнего белья на улице Меркулова камера видеонаблюдения записала, как одна из покупательниц положила в дамскую сумку комплект нижнего белья и не оплатила его.
- Прежде чем идти на такое, убедитесь, что тебя не снимают, - прокомментировали видеозапись в аккаунте магазина в Инстаграм.
Как рассказали GOROD48, вчера около 16:00 одна из покупательниц «поживилась» комплектом нижнего белья — трусами и бюстгальтером. В общей сложности ущерб составил около 2000 рублей.
- Заявление по данному факту поступило в отдел полиции №7, проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области .
- Прежде чем идти на такое, убедитесь, что тебя не снимают, - прокомментировали видеозапись в аккаунте магазина в Инстаграм.
Как рассказали GOROD48, вчера около 16:00 одна из покупательниц «поживилась» комплектом нижнего белья — трусами и бюстгальтером. В общей сложности ущерб составил около 2000 рублей.
- Заявление по данному факту поступило в отдел полиции №7, проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области .
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