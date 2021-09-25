Происшествия

35 минут назад

Происшествие в липецком магазине нижнего белья попало на запись камеры видеонаблюдения

7 1218
#кража
3

Полиция проводит проверку.

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В одном из липецких магазинов нижнего белья на улице Меркулова камера видеонаблюдения записала, как одна из покупательниц положила в дамскую сумку комплект нижнего белья и не оплатила его.

- Прежде чем идти на такое, убедитесь, что тебя не снимают, - прокомментировали видеозапись в аккаунте магазина в Инстаграм.

Как рассказали GOROD48, вчера около 16:00 одна из покупательниц «поживилась» комплектом нижнего белья — трусами и бюстгальтером. В общей сложности ущерб составил около 2000 рублей.

- Заявление по данному факту поступило в отдел полиции №7, проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области .
7 1218
#кража
3

Комментарии (7)

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5 минут назад
Грязи юрий, белье НАдевают
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Исай

7 минут назад
158ч.1.- административка.
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Кот

10 минут назад
Дожились бабы,что уже трусы воруют!
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Грязи юрий

13 минут назад
Ее прямо в магазине раздеть до гола и застааить при всех одеть это нежнее баль
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Гость

14 минут назад
Гостья, например?
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Гостья

21 минуту назад
Некоторые люди в нашей стране украли в миллионы раз больше,а им домашний арест и один день отсидки в колонии)))
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Гость

25 минут назад
Красные труселя однако..))
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