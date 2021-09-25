Общество

57 минут назад

В Липецке «разверзлась земля»

9 1713
#строительство #провал
4

Пугающее видео появилось в соцсетях.

Загрузка плеера
Жильцы дома №1 на улице Индустриальной обеспокоены ситуацией, предположительно, связанной со строительством многоэтажки по соседству.

- За домом просто «разверзлась земля», - рассказала Ирина Скачкова. - Ещё неделю назад эта «ущелина» была гораздо меньше. Дом стоит рядом с логом, где строится 25-этажный дом. Наверное, из за этого «уехала» земля. Интересно, не провалится ли жилой дом.

С жалобой на эту ситуацию в редакцию GOROD48 жильцы обращались ещё раньше, когда «провал» был не таким большим. Они также рассказали, что их переживания уже известны МЧС и администрации Липецка, и после этих жалоб на месте растущего провала даже побывала комиссия, выводы которой пока неизвестны.
9 1713
#строительство #провал
4

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Василий

4 минуты назад
А че мчс? Это же не пожар, скорая, не полиция. Труба лопнула на силикатном на земснаряде. Льет стеной. 2 недели им звонишь. И тольку 0.
ответить

Красный

11 минут назад
В этот разлом может в сумерки провалиться животное или ребёнок. Срочно огородить бы.
ответить

Смотрящий

11 минут назад
Классика жанра ...
ответить

Наталья

21 минуту назад
Ситуация угрожающая, трещина каждый увеличивается. Являюсь жильцом этого дома. Подаем заявление в прокуратуру, потому что страшно. В пятницу не получилось подать заявление, т. к. необходимо было добавить материалы и фото, и изменить форму заявления.
ответить

Кристина

24 минуты назад
Нашли где строить 25 этажку, полная профанация всех органов контроля.
ответить

Фокс

33 минуты назад
даже побывала комиссия, выводы которой пока неизвестны. А что она, эта комиссия, может сказать? Она теперь обеими руками держится за голову и от отчаяния тихонько скулит, ожидаючи, когда недострой рухнет в лог
ответить

Вика

38 минут назад
Да к бабке не ходи, что из-за стройки этот разлом! Строят где попало по 25 этажей. И построено тоже наверное на отвали. Переезжайте в свои дома, там хоть если развалится, то быстро откопают
ответить

Пессимист

42 минуты назад
Виктория Катасонова, начальник управления градостроительства Липецкой области. Когда Виктория Катасонова говорит о том, что уже сделано в Липецке и что планируется сделать, у нее горят глаза.
ответить

Липчанин

50 минут назад
Потом как на Осеннем всех переселят, а выводы и ни кто не скажет. Показатели ни кто портить не будет, да и строителям надо отбить бабки
ответить

Еще в рубрике

В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия
#хулиганство #дорога
1
В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия

18 минут назад

Общество
По Липецку разгуливала лиса
#животные
3
По Липецку разгуливала лиса

38 минут назад

Общество
В Липецкой области не доплачивали за сверхурочную работу
#зарплата
3
В Липецкой области не доплачивали за сверхурочную работу

сегодня, 11:49

Общество
На четырёх улицах Липецка завтра отключат холодную воду
#ЖКХ #ЛГЭК
1
На четырёх улицах Липецка завтра отключат холодную воду

сегодня, 11:02

Общество
За купальный сезон в Липецкой области спасли 86 человек
#УГПСС
1
За купальный сезон в Липецкой области спасли 86 человек

сегодня, 09:11

Общество
Росстат: липчане – в пятерке самых обеспеченных квадратными метрами на человека
#жилищное строительство
28
Росстат: липчане – в пятерке самых обеспеченных квадратными метрами на человека

вчера, 19:50

Общество