В Липецке «разверзлась земля»

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Жильцы дома №1 на улице Индустриальной обеспокоены ситуацией, предположительно, связанной со строительством многоэтажки по соседству.



- За домом просто «разверзлась земля», - рассказала Ирина Скачкова. - Ещё неделю назад эта «ущелина» была гораздо меньше. Дом стоит рядом с логом, где строится 25-этажный дом. Наверное, из за этого «уехала» земля. Интересно, не провалится ли жилой дом.



С жалобой на эту ситуацию в редакцию GOROD48 жильцы обращались ещё раньше, когда «провал» был не таким большим. Они также рассказали, что их переживания уже известны МЧС и администрации Липецка, и после этих жалоб на месте растущего провала даже побывала комиссия, выводы которой пока неизвестны.