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сегодня, 11:44
В Москве перепроверят результаты электронного голосования
В столичном штабе принято решение о пересчете голосов дистанционного электронного голосования.
Техническая группа проведет пересчет результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября, - сообщил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Илья Массух.
Руководитель штаба, зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей столицы в ходе электронного голосования, - передает "Интерфакс".
"Второе предложение - выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ", - отметил руководитель штаба.
Он также попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в соцсетях в открытый доступ.
"Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете", - заявил Венедиктов.
В Москве в сентябре проходило онлайн-голосование на платформе, разработанной мэрией, тогда как еще шесть регионов голосовали через другую систему. После завершения голосования оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей.
Отвечая на критику и сомнения, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко заверял, что технология блокчейн, которая использовалась в системе электронного голосования в Москве, гарантирует, что "никто не может изменить запись" голосования, в том числе - оператор системы. Он заверил, что ключ шифрования системы опубликован и с его помощью любой человек с навыками программиста сможет проверить транзакции избирателей.
Венедиктов также отрицал возможность манипуляций с результатами ДЭГ. Он высказал мнение, что партии потеряли голоса при дистанционном голосовании, поскольку выбрали ошибочную стратегию и призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.
ЦИК РФ сформировала территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Ее председателем стал Илья Массух – председатель Комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Руководитель штаба, зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей столицы в ходе электронного голосования, - передает "Интерфакс".
"Второе предложение - выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ", - отметил руководитель штаба.
Он также попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в соцсетях в открытый доступ.
"Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете", - заявил Венедиктов.
В Москве в сентябре проходило онлайн-голосование на платформе, разработанной мэрией, тогда как еще шесть регионов голосовали через другую систему. После завершения голосования оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей.
Отвечая на критику и сомнения, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко заверял, что технология блокчейн, которая использовалась в системе электронного голосования в Москве, гарантирует, что "никто не может изменить запись" голосования, в том числе - оператор системы. Он заверил, что ключ шифрования системы опубликован и с его помощью любой человек с навыками программиста сможет проверить транзакции избирателей.
Венедиктов также отрицал возможность манипуляций с результатами ДЭГ. Он высказал мнение, что партии потеряли голоса при дистанционном голосовании, поскольку выбрали ошибочную стратегию и призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.
ЦИК РФ сформировала территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Ее председателем стал Илья Массух – председатель Комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.