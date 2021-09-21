Общество

10 минут назад

Дождь идёт — крыша течёт

185
#ЖКХ
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Жильцы дома №137 на улице Московской жалуются на «непогоду» в подъезде.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы второго подъезда дома №137 на улице Московской. Как рассказал GOROD48 липчанин Евгений Мизёв, на протяжении последних двух месяцев у них в подъезде течёт крыша. Не всё время — когда идёт дождь. Вчерашняя непогода обернулась очередным потопом на лестничной площадке. Даже по присланному в редакцию видео заметно, что это проблема ни одного дня — всю побелку на потолке давно разъело.

- В управляющую компанию обращались, но результата пока ноль, - отметил Евгений Мизёв.

Как сообщила GOROD48 мастер УК «Микрорайон 19» Людмила Суркова, заявка от жильцов дома поступила в аварийно-диспетчерскую службу вчера, сегодня специалисты управляющей компании уже побывали на месте, обследовали подъезд, и в ближайшее время течь крыши начнут устранять.
185
#ЖКХ
1

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