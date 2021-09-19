Общество

сегодня, 12:21

Чиновники отработали жалобы липчан на взимание платы в общественном транспорте

8 517
#оплата проезда #терминал
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Скандальные ситуации возникли в общественном транспорте в первый день моратория на плату проезда.

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Вчера администрация Липецка во главе с Евгенией Уваркиной объявила о том, что 18 и 19 сентября в городе будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте.

Такое решение было принято из-за сбоя в системе бесконтактной оплате транспортным картами старого образца. Эту же инициативу огласил в медиацентре липецкого облизбиркома председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов. 

Однако не до всех водителей, видимо, эта информация была донесена. В маршрутках возникали конфликты, что подтвердила глава города в своем инстаграм-блоге.

Запись одного из таких конфликтов прислали в редакцию пассажиры маршрутки. Автор ролика предупреждает водителя, что пришлет эту запись журналистам. А водитель парировал тем, что зрители увидят лишь то, что пассажиры отказываются платить за проезд, ведь они могут это сделать наличными или банковской картой.

- Я первый день вышел на линию и здесь такое, - объяснил водитель ситуацию со снятым устройством для оплаты. 

Чиновники увидели жалобы в соцсетях, поступили они и на телефон диспетчерской службы, поэтому утром 19 сентября на линию вышла проверка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, за несколько часов рейда проверяющие проинспектировали десятки маршрутов, среди них №№ 9Т, 24, 300, 306, 315, 322, 324, 345, 346, 347 и другие. 

- Практически во всех автобусах размещена информация, что 18 и 19 сентября проезд в общественном транспорте бесплатный. Там, где ее нет, водители также не взимают плату с пассажиров. Например, в автобусе №347 женщина хотела расплатиться за проезд, однако водитель заверил ее, что он бесплатный. Несмотря на то, что проверка показала хорошие результаты, мы и дальше продолжим держать ситуацию под контролем, в том числе, продолжим проверки в течение дня, - подчеркнул председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

В мэрии напомнили, что следует обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 31-00-82 или в официальный Instagram-аккаунт городского департамента транспорта @deptrans_lip, если с вас требуют оплатить проезд.
8 517
#оплата проезда #терминал
5

Комментарии (8)

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Гостья

3 минуты назад
Как же они упорно молчат,что это за сбой был.И даже если действительно так,ведь в этом человек виноват.Хотя очень сомнительно. Думаю завтра объявят новые проблемы народу.А то,что сегодня бесплатный проезд сделали,это чистой воды показуха.Сегодня и погода плохая и людей мало ездит.
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тему уводят всторону

17 минут назад
Платно-бесплатно два дня... да какая разница? Когда заработают терминалы и почему старые карты не будут менять на новые бесплатно? Вот главные вопросы. Это как вероломно заявить, что новые деньги выпустили. И старые деньги будут менять на новые только за деньги
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Для чего

26 минут назад
Нам бесплатный проезд,вы верните нам наш льготный,который вы сами установили.Кто нам вернет деньги с этих старых карт? Что у вас там за сбой. Опять пассажирам выдумываете очередной геморой.Не умеете руководить,так это проблемы тех,кто вас назначил.Завтра льготникам по полной стоимости на работу ехать?Или как? У нас это зарплаты не позволяют! Вечная манера в Липецке делать встряску населению!
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А

39 минут назад
мысли в слух, это нормальная реакция читателей на безобразие и бездействия властей города и области
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Dima

43 минуты назад
Как поедим завтра на работу ?
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Марина

45 минут назад
вчера 18.09.21 платили за проезд
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Да уж

48 минут назад
А завтра как? Завтра терминалы будут работать? В Ельце почему нет такого бардака
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мысли в слух

48 минут назад
Только и можете , что жаловаться... Превратили Город48 , в книгу жалоб... Стыдно мне за таких "людей", стыдно...
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