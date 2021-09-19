Общество
сегодня, 12:21
Чиновники отработали жалобы липчан на взимание платы в общественном транспорте
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Скандальные ситуации возникли в общественном транспорте в первый день моратория на плату проезда.
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Вчера администрация Липецка во главе с Евгенией Уваркиной объявила о том, что 18 и 19 сентября в городе будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте.
Такое решение было принято из-за сбоя в системе бесконтактной оплате транспортным картами старого образца. Эту же инициативу огласил в медиацентре липецкого облизбиркома председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.
Однако не до всех водителей, видимо, эта информация была донесена. В маршрутках возникали конфликты, что подтвердила глава города в своем инстаграм-блоге.
Запись одного из таких конфликтов прислали в редакцию пассажиры маршрутки. Автор ролика предупреждает водителя, что пришлет эту запись журналистам. А водитель парировал тем, что зрители увидят лишь то, что пассажиры отказываются платить за проезд, ведь они могут это сделать наличными или банковской картой.
- Я первый день вышел на линию и здесь такое, - объяснил водитель ситуацию со снятым устройством для оплаты.
Чиновники увидели жалобы в соцсетях, поступили они и на телефон диспетчерской службы, поэтому утром 19 сентября на линию вышла проверка.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, за несколько часов рейда проверяющие проинспектировали десятки маршрутов, среди них №№ 9Т, 24, 300, 306, 315, 322, 324, 345, 346, 347 и другие.
- Практически во всех автобусах размещена информация, что 18 и 19 сентября проезд в общественном транспорте бесплатный. Там, где ее нет, водители также не взимают плату с пассажиров. Например, в автобусе №347 женщина хотела расплатиться за проезд, однако водитель заверил ее, что он бесплатный. Несмотря на то, что проверка показала хорошие результаты, мы и дальше продолжим держать ситуацию под контролем, в том числе, продолжим проверки в течение дня, - подчеркнул председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
В мэрии напомнили, что следует обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 31-00-82 или в официальный Instagram-аккаунт городского департамента транспорта @deptrans_lip, если с вас требуют оплатить проезд.
Такое решение было принято из-за сбоя в системе бесконтактной оплате транспортным картами старого образца. Эту же инициативу огласил в медиацентре липецкого облизбиркома председатель департамента транспорта Липецка Евгений Чекрыжов.
Однако не до всех водителей, видимо, эта информация была донесена. В маршрутках возникали конфликты, что подтвердила глава города в своем инстаграм-блоге.
Запись одного из таких конфликтов прислали в редакцию пассажиры маршрутки. Автор ролика предупреждает водителя, что пришлет эту запись журналистам. А водитель парировал тем, что зрители увидят лишь то, что пассажиры отказываются платить за проезд, ведь они могут это сделать наличными или банковской картой.
- Я первый день вышел на линию и здесь такое, - объяснил водитель ситуацию со снятым устройством для оплаты.
Чиновники увидели жалобы в соцсетях, поступили они и на телефон диспетчерской службы, поэтому утром 19 сентября на линию вышла проверка.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, за несколько часов рейда проверяющие проинспектировали десятки маршрутов, среди них №№ 9Т, 24, 300, 306, 315, 322, 324, 345, 346, 347 и другие.
- Практически во всех автобусах размещена информация, что 18 и 19 сентября проезд в общественном транспорте бесплатный. Там, где ее нет, водители также не взимают плату с пассажиров. Например, в автобусе №347 женщина хотела расплатиться за проезд, однако водитель заверил ее, что он бесплатный. Несмотря на то, что проверка показала хорошие результаты, мы и дальше продолжим держать ситуацию под контролем, в том числе, продолжим проверки в течение дня, - подчеркнул председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
В мэрии напомнили, что следует обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 31-00-82 или в официальный Instagram-аккаунт городского департамента транспорта @deptrans_lip, если с вас требуют оплатить проезд.
8 517
Гостья
тему уводят всторону
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Dima
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