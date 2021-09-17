За сутки от COVID-19 вылечились 186 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 50 226 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 946 человек выздоровели, в том числе 186 за последние сутки, 4 729 — лечатся, 1 551 человек умер, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 547 человек.

В больницах сегодня находятся 538 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 729 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 203 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 130, на втором месте Елец — 14, на третьем Тербунский район — 11. В Елецком районе — 7, в Хлевенском районе — 6, в Долгоруковском и Задонском районах — по 5, в Липецком, Становлянском, Чаплыгинском и Добровском районах — по 4, в Данковском и Лебедянском районах — по 3, в Лев-Толстовском районе — 2, в Грязинском районе — один заболевший.