Коронавирус

39 минут назад

За сутки от COVID-19 вылечились 186 жителей Липецкой области

245
#коронавирус
За сутки от COVID-19 вылечились 186 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 50 226 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 946 человек выздоровели, в том числе 186 за последние сутки, 4 729 — лечатся, 1 551 человек умер, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 547 человек.

В больницах сегодня находятся 538 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 729 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 203 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 130, на втором месте Елец — 14, на третьем Тербунский район — 11. В Елецком районе — 7, в Хлевенском районе — 6, в Долгоруковском и Задонском районах — по 5, в Липецком, Становлянском, Чаплыгинском и Добровском районах — по 4, в Данковском и Лебедянском районах — по 3, в Лев-Толстовском районе — 2, в Грязинском районе — один заболевший.
245
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 203 случая COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
5
За сутки в Липецкой области выявили 203 случая COVID-19, 8 человек умерли

сегодня, 11:30

Коронавирус
За сутки от COVID-19 вылечились 256 жителей Липецкой области
#коронавирус
5
За сутки от COVID-19 вылечились 256 жителей Липецкой области

вчера, 16:51

Коронавирус
С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19
#коронавирус
7
С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19

вчера, 11:38

Коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 112 человек
#коронавирус
3
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 112 человек

15.09.2021 14:04

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли
#коронавирус
22
За сутки в Липецкой области выявили 200 случаев COVID-19, 7 человек умерли

15.09.2021 11:19

Коронавирус
К больным COVID-19 сотрудники избиркома придут в защитных костюмах
#выборы #COVID-19
17
К больным COVID-19 сотрудники избиркома придут в защитных костюмах

15.09.2021 10:31

Коронавирус