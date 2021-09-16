Происшествия

сегодня, 11:52

Под Липецком тлеет мясокомбинат

7 1851
#МЧС #пожар
1
Под Липецком тлеет мясокомбинат

Пожар произошел вечером 15 сентября в незадействованном здании.

15 сентября в 20.36 на территории неэксплуатируемого здания мясокомбината в селе Ленино Липецкого района вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области площадь здания составляет 9600 квадратных метров. В ходе разведки было установлено, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По состоянию на утро  16 сентября пожар находится под контролем, угроза распространения огня на рядом стоящие объекты отсутствует. Тушение пожара усложняется протеканием процесса тления без видимых признаков открытого горения.

Погибших или пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГПН для выяснения всех обстоятельств и причины пожара.
7 1851
#МЧС #пожар
1

Комментарии (7)

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Ангела

18 минут назад
Мясо сьели, комбинат спалили
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Ангела

19 минут назад
Мясо сьели, комбинат спалили
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Ангела

21 минуту назад
Мясо сьели, комбинат спалили
ответить

Вася Жулёк.

22 минуты назад
Шашлык можно уже есть ?
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Дмитрий

39 минут назад
Что там по аммиачным ваннам. Аммиак никто не вывозил ещё? Он всё ещё там ?
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Липчанин

сегодня, 12:08
Все по старой схеме, занимает хорошо место, рядом город, чем не новый коттеджный поселок
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Бюджетники - голосовать как прикажут

сегодня, 12:03
Все производства развалили, за 20 лет прорыва.
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