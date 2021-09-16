Под Липецком тлеет мясокомбинат

Пожар произошел вечером 15 сентября в незадействованном здании.

15 сентября в 20.36 на территории неэксплуатируемого здания мясокомбината в селе Ленино Липецкого района вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области площадь здания составляет 9600 квадратных метров. В ходе разведки было установлено, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.



По состоянию на утро 16 сентября пожар находится под контролем, угроза распространения огня на рядом стоящие объекты отсутствует. Тушение пожара усложняется протеканием процесса тления без видимых признаков открытого горения.



Погибших или пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГПН для выяснения всех обстоятельств и причины пожара.

