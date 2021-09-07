Коронавирус
28 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 191 случай COVID-19, десять человек умерли
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Для сравнения: 7 сентября 2020 года были выявлены 30 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 191 новый случай коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 407 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 48 255 случаев COVID-19, выздоровели 41 712 человек, умерли 1 47 человека.
В России за сутки выявлены 17 425 случаев COVID-19, выздоровели 17 243 человека, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 047 880 случаев COVID-19, выздоровели 6 302 250 человек, умерли — 188 785 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 48 255 случаев COVID-19, выздоровели 41 712 человек, умерли 1 47 человека.
В России за сутки выявлены 17 425 случаев COVID-19, выздоровели 17 243 человека, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 047 880 случаев COVID-19, выздоровели 6 302 250 человек, умерли — 188 785 человек.
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