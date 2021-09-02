Общество

сегодня, 08:00

Кто сегодня получит по 10 000 рублей

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#пенсионеры #выплаты
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Сегодня банки начинают перечисления пенсионерам. Первыми выплаты отправятся к тем, кто получает пенсии на карточку или сберкнижку.

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В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что всем российским пенсионерам, в том числе военным и работающим, разово выплатят по 10 000 рублей. Деньги придут и тем, кому положена пенсия по инвалидности. В эту категорию также входят дети-инвалиды и получатели пенсии по потере кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима пенсионерам ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.

Выплаты начинаются сегодня. В Липецкой области они положены почти 380 000 человек. Срок поступления денег зависит от того, каким образом пенсионер получает выплаты. О механизме выплат подробно рассказал управляющий отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов.

- Пенсионный фонд РФ начинает выплаты, которые соответствуют указу президента – всем пенсионерам, вне зависимости от их категории, по 10 000 рублей. То есть выплаты поступят получателям государственной социальной и страховой пенсий. Уже сегодня утром выплаты начнутся. В первую очередь выплаты перечислят тем, кто является держателем карты «Мир» или сберегательного счета. Это примерно 2/3 от общего числа пенсионеров в Липецкой области. Им деньги должны поступить сегодня, 2 сентября. До 16 сентября им по сдвинутому графику придет и сама пенсия. Если пенсионер получает выплаты на почте, то он получит единовременную выплату в 10 000 рублей вместе с пенсией. Также по сдвинутому графику – до 16 сентября, - рассказал Евгений Павлов.

Отдельная история с пенсионерами силовых ведомств. Если работник таких организаций является не только пенсионером ведомства, но и пенсионером по возрасту, то ему положены 10 000 рублей. Если пенсионер-силовик не достиг положенного для выплаты обычной пенсии возраста, то деньги выплатит ведомство.

Евгений Павлов уточнил, что на сумму выплаты не может быть наложено взыскание. То есть приставы не могут удержать часть суммы или всю выплату в счет долгов. Если такое произойдет, то пенсионеру стоит в индивидуальном порядке обратиться в офис ПФР
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#пенсионеры #выплаты
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Комментарии (11)

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Как гость
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Ух погуляю.

7 минут назад
Пришли, пойду билет на Канары брать.
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гость

12 минут назад
Да нет, я уже получил. Спас, Владимир Владимирович!
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Валерон

14 минут назад
Ура, деньги пришли. Все на выборы!
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Алкан с ЛТЗ

18 минут назад
Спасибо президенту. Куплю сахар и дрожжи.
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Юг

20 минут назад
Уже пришли на карту, оперативно...
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Юг

23 минуты назад
Пенсионер, абсолютно верно...
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Да нет

34 минуты назад
гость, когда получим деньги, тогда и отнесемся. Ещё и Павлов может перепутать или приставы спишут. Вариантов много, но две недели и здравствуй избирательная урна....
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гость

41 минуту назад
Билли Кид, я тоже
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Билли Кид

сегодня, 08:19
С чувством глубокого удовлетворения отношусь к выплате Владимира Владимировича
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Пенсионер

сегодня, 08:19
Нет чтоб проиндексировать пенсии сделал разовою подачку. Даже сам проговорил я инфляция превысила все возможности. Жаба душит индексировать пенсии по 2 раза в год, зато кварт плата повышается по два раза в год.
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