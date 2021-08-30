Коронавирус

22 минуты назад

В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19

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#коронавирус
В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 46 659 случаев новой коронавирусной инфекции, 39 941 человек выздоровел, в том числе 212 за последние сутки, 5 311 — лечатся, 1 407 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 392 человека.

В больницах сегодня находятся 815 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 496 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 211 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 94 случаев, на втором Грязинский район — 32, на третьем Долгоруковский район — 17. В Усманском районе — 15, в Добринском и Лебедянском районах — по 12, в Ельце, Елецком и Краснинском районах — по 5, в Лев-Толстовском и Липецком районах — по 3, в Данковском, Добровском и Становлянском районах — по 2, в Задонском и Тербунском районах — по одному заболевшему.
3 291
#коронавирус

Комментарии (3)

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не убедил

3 минуты назад
Ковид уже не актуально, начинаем боятся комаров и лихорадки Западного Нила. Долой маски, покупайте противогазы!
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__Мамабосс

5 минут назад
Люди, прививайтесь и Вы, и будете спокойны как я!
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__Мамабосс

11 минут назад
я привился, я спокоен
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