Происшествия

сегодня, 19:20

Полицейские задержали наркокурьеров, везших в Липецк героин

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#наркотики
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Полицейские задержали наркокурьеров, везших в Липецк героин

У перевозчиков изъяли 50 свертков с наркотиком

На 111-м километре трассы М-4 сотрудниками ОМВД России по городу Кашира и 16-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области остановлен автомобиль под управлением 31-летнего жителя Москвы. В  машине также находились двое пассажиров, жителей Москвы 27 и 30 лет.

- Во время досмотра автомобиля под рулевой колонной полицейскими обнаружен полимерный пакет, в котором находилось 50 свертков с неизвестным веществом. По результатам химического исследования было установлено, что содержимое является героином, общей массой 103 грамма. По словам одного из задержанных, героин перевозился с целью дальнейшего сбыта в Липецке.  В отношении задержанных следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все трое задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области.

4 779
#наркотики
1

Комментарии (4)

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1

32 минуты назад
Показуха. Пока есть спрос, есть и предложение.
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Липчанину

43 минуты назад
Да сдали конкуренты.
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Липчанин

сегодня, 19:35
Прям нечайно остановили, и курьер плпрасил сотрудника посмотреть что он везёт. Прям все случайно и все само собой, хотя более девяносто процентов сотрудников не смогут отличить на вид стиральный порошок от наркоты.
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н-дя

сегодня, 19:32
Ого,растем,герыч,это круто.
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