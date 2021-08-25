Полицейские задержали наркокурьеров, везших в Липецк героин

У перевозчиков изъяли 50 свертков с наркотиком

На 111-м километре трассы М-4 сотрудниками ОМВД России по городу Кашира и 16-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области остановлен автомобиль под управлением 31-летнего жителя Москвы. В машине также находились двое пассажиров, жителей Москвы 27 и 30 лет.



- Во время досмотра автомобиля под рулевой колонной полицейскими обнаружен полимерный пакет, в котором находилось 50 свертков с неизвестным веществом. По результатам химического исследования было установлено, что содержимое является героином, общей массой 103 грамма. По словам одного из задержанных, героин перевозился с целью дальнейшего сбыта в Липецке. В отношении задержанных следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все трое задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области.



