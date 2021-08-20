Коронавирус

30 минут назад

Более пяти тысяч жителей Липецкой области сегодня лечатся от COVID-19

2 275
#коронавирус
Более пяти тысяч жителей Липецкой области сегодня лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрирован 44 491 случай новой коронавирусной инфекции, 38 161 человек выздоровел, в том числе 239 за последние сутки, 5 012 — лечатся, 1 318 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 303 человека, в том числе один за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 804 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 208 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 226 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 74, на втором Елец — 42, на третьем Грязинский район — 36. В Тербунском районе — 27, в Долгоруковском районе — 11, в Чаплыгинском районе — 8, в Краснинском и Усманском районах — по 5, в Данковском и Задонском районах — по 4, в Елецком, Лебедянском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Становлянском районе — один заболевший.
2 275
#коронавирус

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

13 минут назад
На спад пошло.
ответить

Наталья

20 минут назад
Может это орз
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 226 случаев COVID-19, один человек умер
#коронавирус
12
За сутки в Липецкой области выявили 226 случаев COVID-19, один человек умер

сегодня, 11:26

Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки
#коронавирус #прививка
75
Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки

вчера, 15:37

Коронавирус
В больницах от COVID-19 сегодня лечатся 792 жителя Липецкой области
#коронавирус
1
В больницах от COVID-19 сегодня лечатся 792 жителя Липецкой области

вчера, 14:56

Коронавирус
233 новых случая, восемь умерших – суточная статистика эпидемии
#коронавирус
11
233 новых случая, восемь умерших – суточная статистика эпидемии

вчера, 12:10

Коронавирус
В Липецке прирост случаев COVID-19 за сутки уменьшился в два раза
#коронавирус
27
В Липецке прирост случаев COVID-19 за сутки уменьшился в два раза

18.08.2021 13:49

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 237 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
21
За сутки в Липецкой области выявлены 237 случаев COVID-19, 9 человек умерли

18.08.2021 11:48

Коронавирус