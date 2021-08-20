Более пяти тысяч жителей Липецкой области сегодня лечатся от COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрирован 44 491 случай новой коронавирусной инфекции, 38 161 человек выздоровел, в том числе 239 за последние сутки, 5 012 — лечатся, 1 318 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 303 человека, в том числе один за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 804 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 208 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 226 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 74, на втором Елец — 42, на третьем Грязинский район — 36. В Тербунском районе — 27, в Долгоруковском районе — 11, в Чаплыгинском районе — 8, в Краснинском и Усманском районах — по 5, в Данковском и Задонском районах — по 4, в Елецком, Лебедянском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Становлянском районе — один заболевший.