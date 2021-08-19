Происшествия

сегодня, 17:11

На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток

2 1124
#ДТП
3
На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток

В Хлевенском районе на дороге между Елецкая Лозовка и Новое Дубовое произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 16:00 на 14-м километре дороги А-133 Хлевное-Липецк 45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в стоящий каток.

Машина, предназначенная для уплотнения дорожного покрытия, в момент ДТП не работала.

В ДТП никто не пострадал.
2 1124
#ДТП
3

Комментарии (2)

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Игорь

52 минуты назад
Месть за плохие дороги?
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Любопытный липчанин

сегодня, 17:23
А много ли было на катке катающихся на коньках в момент происшествия?
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