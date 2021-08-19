На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток

В Хлевенском районе на дороге между Елецкая Лозовка и Новое Дубовое произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 16:00 на 14-м километре дороги А-133 Хлевное-Липецк 45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в стоящий каток.







Машина, предназначенная для уплотнения дорожного покрытия, в момент ДТП не работала.

В ДТП никто не пострадал.