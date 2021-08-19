Происшествия
сегодня, 17:11
На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток
В Хлевенском районе на дороге между Елецкая Лозовка и Новое Дубовое произошло ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня около 16:00 на 14-м километре дороги А-133 Хлевное-Липецк 45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в стоящий каток.
Машина, предназначенная для уплотнения дорожного покрытия, в момент ДТП не работала.
В ДТП никто не пострадал.
Игорь
Любопытный липчанин