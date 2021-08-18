В больнице найден труп 88-летнего пенсионера со вспоротым животом

В больнице «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» обнаружен труп 88-летнего мужчины с резанной раной живота.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, смерть пожилого мужчины не носит криминального характера.



Известно, что пенсионер неоднократно высказывал ранее желание добровольно уйти из жизни.

