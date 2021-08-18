Происшествия

18 минут назад

В больнице найден труп 88-летнего пенсионера со вспоротым животом

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#больница #труп
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В больнице найден труп 88-летнего пенсионера со вспоротым животом
В больнице «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» обнаружен труп 88-летнего мужчины с резанной раной живота.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, смерть пожилого мужчины не носит криминального характера. 

Известно, что пенсионер неоднократно высказывал ранее желание добровольно уйти из жизни.
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#больница #труп
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Комментарии (4)

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доктор Пилюлькин

1 минуту назад
Вакцина , видать , не подействовала !!
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Не Япониц ли он?

7 минут назад
Харакири сделал.
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Сергей

8 минут назад
Это реально? В больнице, где есть нянечки, санитараи и медсестры, обнаружить уже труп?
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Неиначе как

10 минут назад
Коронавирус вылез
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