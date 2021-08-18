Происшествия
18 минут назад
В больнице найден труп 88-летнего пенсионера со вспоротым животом
В больнице «ЛГБ №4 «Липецк-Мед» обнаружен труп 88-летнего мужчины с резанной раной живота.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, смерть пожилого мужчины не носит криминального характера.
Известно, что пенсионер неоднократно высказывал ранее желание добровольно уйти из жизни.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, смерть пожилого мужчины не носит криминального характера.
Известно, что пенсионер неоднократно высказывал ранее желание добровольно уйти из жизни.
доктор Пилюлькин
Не Япониц ли он?
Сергей
Неиначе как