Мопед столкнулся с «УАЗом»: пострадали два человека

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 августа в Липецке на улице Стаханова под автомобиль «Киа Шума» попал пешеход , мужчина получил травмы, в бессознательном состоянии его доставили в больницу.

В деревне 1-е Скороварово Краснинского района в жилой дом врезался автомобиль «ВАЗ-21112». 79-летний водитель автомобиля доставлен в ГУЗ Елецкая городская больница №1.

В Измалковском районе на дороге Измалково – Преображенье столкнулись мопед под управлением 24-летнего парня и автомобиль «УАЗ-390995» под управлением 23-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мопеда и его 23-летний пассажир. Оба с различными травмами госпитализированы в ГУЗ Измалковская РБ.

17 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2416 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности –74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.

Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.