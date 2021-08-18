Происшествия

43 минуты назад

Мопед столкнулся с «УАЗом»: пострадали два человека

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#авария #ДТП
Мопед столкнулся с «УАЗом»: пострадали два человека

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 августа в Липецке на улице Стаханова под автомобиль «Киа Шума» попал пешеход, мужчина получил травмы, в бессознательном состоянии его доставили в больницу.

В деревне 1-е Скороварово Краснинского района в жилой дом врезался автомобиль «ВАЗ-21112». 79-летний водитель автомобиля доставлен в ГУЗ Елецкая городская больница №1.

В Измалковском районе на дороге Измалково – Преображенье столкнулись мопед под управлением 24-летнего парня и автомобиль «УАЗ-390995» под управлением 23-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мопеда и его 23-летний пассажир. Оба с различными травмами госпитализированы в  ГУЗ Измалковская РБ.

17 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2416 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности –74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2000 случаев превышения скорости.

Также зафиксирован  21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.


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#авария #ДТП

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