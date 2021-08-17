Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой встречался с ней всего четыре месяца и оказался женат

Для родных Елены известие о семейном положении парня стало сюрпризом.













Потерпевшей по делу судом признана тётя погибшей Евгения Требунская. Ещё одна потерпевшая — мать девушки Ольга Быкова в суд не пришла, семья готовится к похоронам, которые намечены на завтра в селе Романово Лебедянского района. Хоронить Елену будут в закрытом гробу: по словам тех, кто видел тело на месте трагедии, лицо девушки с одной стороны сильно изуродовано.















Сегодня в Левобережном суде Липецка избирается мера пресечения 21-летнему жителю села Золотуха Лев-Толстовского района Степану Осипову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки из Лебедянского района Елены Быковой.Напомним, 18-летняя Елена Быкова пропала 9 августа. Её искали не только полицейские, но и многочисленные волонтёры. Ранее были обнародованы слова парня девушки Степана Осипова, он рассказал, что перед исчезновением Елены они находились в Липецке и поссорились у стадиона «Динамо», после чего девушка пошла к зоопарку. Но нашли ее тело 15 августа за гаражным боксом у угла дома №5 по улице 9 Мая.Тётя девушки Евгения Требунская рассказала, что Елена Быкова и Степан Осипов встречались около четырех месяцев — с мая этого года. То, что парень официально женат, стало для родственников погибшей сюрпризом — об этом они узнали только в суде.Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти девушки стала закрытая черепно-мозговая травма. По версии следствия, Елена Быкова погибла от двух ударов кулаком в голову, нанесённых ей Степаном Осиповым в скулу и в висок вечером 9 августа около 23:04 в общежитии на улице 9 мая, после чего парень испугался и вместе с хозяином комнаты спрятал тело в кустах за углом того же дома.Мать Елены Быковой последний раз видела ее 7 августа, 14 августа она написала заявление в отдел полиции №4 о пропаже дочери, а спустя сутки тело Елены нашли. Степана Осипова задержали 15 августа в 23:15. Выйти на подозреваемого помогли показания его знакомого Сергея Газина, в комнате которого и разыгрался конфликт. Хозяин комнаты — теперь он проходит свидетелем по делу — сообщил, что вернувшись домой, обнаружил в комнате своего знакомого Степана Осипова и Елену Быкову, у которой были телесные повреждения. Впоследствии тело вынесли из комнаты и оставили в кустах у угла дома по улице 9 мая.Степан Осипов — женат, детей нет, нигде не работает, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. По словам самого Степана, никаких веских причин для ссоры между ним и Еленой Быковой в тот роковой день не было.Сейчас по делу назначен комплекс экспертиз: молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, судебно-медицинская.Сегодня обвинение попросило арестовать Осипова на два месяца на всё время предварительного следствия — до 15 октября. Защита и сам подозреваемый настаивают на домашнем аресте. Решение суда станет известно после 16:00.