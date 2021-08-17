Происшествия

50 минут назад

Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой встречался с ней всего четыре месяца и оказался женат

17 2298
#убийство #Елена Быкова
3

Для родных Елены известие о семейном положении парня стало сюрпризом.

Загрузка плеера
Сегодня в Левобережном суде Липецка избирается мера пресечения 21-летнему жителю села Золотуха Лев-Толстовского района Степану Осипову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки из Лебедянского района Елены Быковой.

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.13.25.jpeg+2021-08-17-12.37.21.jpg

Напомним, 18-летняя Елена Быкова пропала 9 августа. Её искали не только полицейские, но и многочисленные волонтёры. Ранее были обнародованы слова парня девушки Степана Осипова, он рассказал, что перед исчезновением Елены они находились в Липецке и поссорились у стадиона «Динамо», после чего девушка пошла к зоопарку. Но нашли ее тело 15 августа за гаражным боксом у угла дома №5 по улице 9 Мая.

Потерпевшей по делу судом признана тётя погибшей Евгения Требунская. Ещё одна потерпевшая — мать девушки Ольга Быкова в суд не пришла, семья готовится к похоронам, которые намечены на завтра в селе Романово Лебедянского района. Хоронить Елену будут в закрытом гробу: по словам тех, кто видел тело на месте трагедии, лицо девушки с одной стороны сильно изуродовано.

Тётя девушки Евгения Требунская рассказала, что Елена Быкова и Степан Осипов встречались около четырех месяцев — с мая этого года. То, что парень официально женат, стало для родственников погибшей сюрпризом — об этом они узнали только в суде.

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.13.24.jpeg+2021-08-17-12.37.21.jpg

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти девушки стала закрытая черепно-мозговая травма. По версии следствия, Елена Быкова погибла от двух ударов кулаком в голову, нанесённых ей Степаном Осиповым в скулу и в висок вечером 9 августа около 23:04 в общежитии на улице 9 мая, после чего парень испугался и вместе с хозяином комнаты спрятал тело в кустах за углом того же дома.

Мать Елены Быковой последний раз видела ее 7 августа, 14 августа она написала заявление в отдел полиции №4 о пропаже дочери, а спустя сутки тело Елены нашли. Степана Осипова задержали 15 августа в 23:15. Выйти на подозреваемого помогли показания его знакомого Сергея Газина, в комнате которого и разыгрался конфликт. Хозяин комнаты — теперь он проходит свидетелем по делу — сообщил, что вернувшись домой, обнаружил в комнате своего знакомого Степана Осипова и Елену Быкову, у которой были телесные повреждения. Впоследствии тело вынесли из комнаты и оставили в кустах у угла дома по улице 9 мая.

Степан Осипов — женат, детей нет, нигде не работает, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. По словам самого Степана, никаких веских причин для ссоры между ним и Еленой Быковой в тот роковой день не было.

Сейчас по делу назначен комплекс экспертиз: молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, судебно-медицинская.

Сегодня обвинение попросило арестовать Осипова на два месяца на всё время предварительного следствия — до 15 октября. Защита и сам подозреваемый настаивают на домашнем аресте. Решение суда станет известно после 16:00.
17 2298
#убийство #Елена Быкова
3

Комментарии (18)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal Planet.

2 минуты назад
Разве, рот свой прикрой,нелюдь.
ответить

Нормальное лицо

4 минуты назад
Очень даже красивые черты лица. Выглядит вполне, даже слишком адекватно. Даже не верится, что он убийца.
ответить

Витек

6 минут назад
Еще административку ему - в общественном месте (суде) без маски.
ответить

М. К.

7 минут назад
Видать , не дала ему , вот он и убил девчонку... Жаль , её... Молодая была совсем , глупая , наивная, связалась с этим упырём... Не могла , что ли , по нормальнее себе найти мужика?!
ответить

Простой такой

8 минут назад
"Я отказываюсь... От чего? От заключения под стражу." И пошёл домой. Потом ему дадут 8 лет. И он на суде: я отказываюсь от тюрьмы. Дома буду сидеть. Обещаю больше никого не убивать
ответить

Оля

8 минут назад
Встречалась с парнями от 27 до 35, все скрывают , что есть девушки и жены, но именно они ведут себя нагло и агрессивно.Те, у кого нет жены и девушки, более нежные и ласковые.А эти лгуны и обманщики, они и жену свою не любят, раз гуляют и девушек обманывают и хотят использовать.Таких надо кастрировать.И этого на зоне пусть сделают петухом, больше днвушек не сможет обмануть А мужики то его быстро присмирят
ответить

Разве

10 минут назад
Лена, нормальная уважающая себя девка свяжется с вот этим? И будет с ним ходить по общагам? Там либо наркота либо алкоголь присутствовал 99,9 процентов.
ответить

Лена

18 минут назад
Есть такая наука, обосрал покойную сейчас. Не противно? "Такая же как он".. фу
ответить

Гость

19 минут назад
Есть такая наука, вот о том и речь. Что все это лажа полнейшая! Полно серийных маньяков которые на вид просто душки, а так же афонских монахов, которые угрожающе выглядят. Судите гада по его делам! А не несите чушню про лицо.
ответить

ваша Машка

21 минуту назад
Маньяк , действительно.... Как она ещё с ним встречалась ?! На него , как глянешь , и сразу всё поймёшь... Бабы щас совсем - ку-ку , на любого мужика кидаются...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»
#пожар #МЧС
В Грязинском районе сгорела «ГАЗель»

33 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области «накрыли» крупнейший «логистический центр» по распространению наркотиков
#наркотики
1
В Липецкой области «накрыли» крупнейший «логистический центр» по распространению наркотиков

39 минут назад

Происшествия
Две трети недельных возгораний на территории Липецка пришлись на долю мусора и сухой травы
#пожары
Две трети недельных возгораний на территории Липецка пришлись на долю мусора и сухой травы

сегодня, 13:09

Происшествия
Тройное ДТП сняла уличная камера
#авария #ДТП
14
Тройное ДТП сняла уличная камера

сегодня, 12:36

Происшествия
Совершенное в Череповце липчанами убийство раскрыто через 17 лет
#убийство
5
Совершенное в Череповце липчанами убийство раскрыто через 17 лет

сегодня, 12:12

Происшествия
Разломавшая инсталляцию «Я люблю Сокол» девушка стала фигурантом уголовного дела
#вандализм #хулиганство
23
Разломавшая инсталляцию «Я люблю Сокол» девушка стала фигурантом уголовного дела

сегодня, 12:11

Происшествия