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Долг россиян перед банками достиг максимального значения

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#долг #банк #кредит #рекорд #максимум

Задолженность россиян перед банками обновила рекорд.

Задолженность россиян перед банками за июнь вновь достигла пиковых значений, - пишет "Forbes".

По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, - сообщил ЦБ РФ. Это обновление максимума.

С начала текущего года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.

Рекордные выдачи льготной ипотеки привели к росту ипотечного кредитования в целом (с 2,1% в мае до 3% в июне), четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста и необеспеченных кредитов, перечисляет регулятор. По данным аналитиков Frank RG, население в июне заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля 2021 года, - отмечал РБК.

Всплеск потребительской активности является одним из факторов повышения цен, аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. Граждане тратят деньги на потребление, а регулятор с этим борется: ЦБ с 1 октября решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что сделает их выдачу менее рентабельной для банков.
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#долг #банк #кредит #рекорд #максимум

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