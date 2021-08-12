В России
сегодня, 15:41
Долг россиян перед банками достиг максимального значения
Задолженность россиян перед банками обновила рекорд.
Задолженность россиян перед банками за июнь вновь достигла пиковых значений, - пишет "Forbes".
По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, - сообщил ЦБ РФ. Это обновление максимума.
С начала текущего года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.
Рекордные выдачи льготной ипотеки привели к росту ипотечного кредитования в целом (с 2,1% в мае до 3% в июне), четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста и необеспеченных кредитов, перечисляет регулятор. По данным аналитиков Frank RG, население в июне заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля 2021 года, - отмечал РБК.
Всплеск потребительской активности является одним из факторов повышения цен, аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. Граждане тратят деньги на потребление, а регулятор с этим борется: ЦБ с 1 октября решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что сделает их выдачу менее рентабельной для банков.
По состоянию на 1 июля общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, - сообщил ЦБ РФ. Это обновление максимума.
С начала текущего года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля прошлого года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.
Рекордные выдачи льготной ипотеки привели к росту ипотечного кредитования в целом (с 2,1% в мае до 3% в июне), четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста и необеспеченных кредитов, перечисляет регулятор. По данным аналитиков Frank RG, население в июне заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля 2021 года, - отмечал РБК.
Всплеск потребительской активности является одним из факторов повышения цен, аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. Граждане тратят деньги на потребление, а регулятор с этим борется: ЦБ с 1 октября решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что сделает их выдачу менее рентабельной для банков.