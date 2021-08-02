Общество

48 минут назад

На части улицы Юных Натуралистов ограничено движение

2 379
#дорожное движение
На части улицы Юных Натуралистов ограничено движение
Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя осуществляется по одной полосе. Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе, пролегающей под проезжей частью.

Ожидается, что ремонт завершится к концу августа.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
2 379
#дорожное движение

Комментарии (2)

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Липчанин

12 минут назад
Видно в годы рывков и прорывов совсем не осталось работяг
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Алебастер

35 минут назад
А почему так быстро? лучше года на два растянуть!
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