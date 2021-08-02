Общество
48 минут назад
На части улицы Юных Натуралистов ограничено движение
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Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя осуществляется по одной полосе. Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе, пролегающей под проезжей частью.
Ожидается, что ремонт завершится к концу августа.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Ожидается, что ремонт завершится к концу августа.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
2 379
Липчанин
Алебастер