На части улицы Юных Натуралистов ограничено движение

Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя осуществляется по одной полосе. Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе, пролегающей под проезжей частью.



Ожидается, что ремонт завершится к концу августа.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

