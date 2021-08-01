Коронавирус
36 минут назад
От COVID-19 в Липецкой области лечится более 4400 человек
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Как сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 августа в регионе лечение от COVID-19 проходят 4403 человека. 899 из находятся в больницах, 3504 пациента с лёгкой формой COVID-19 получают лечение на дому.
За минувшие сутки 94 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 39971 случай новой коронавирусной инфекции, 34412 человек выздоровели, 1156 человек умерли.
За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 104,
Елец - 32,
Грязинский район - 25,
Данковский район - 3,
Добринский район - 6,
Добровский район - 10,
Долгоруковский райн - 8,
Елецкий район - 7,
Измалковский район - 4,
Краснинский район - 4,
Лебедянский район - 12,
Лев-Толстовский район - 2,
Липецкий район - 12,
Становлянский район - 8,
Тербунский район - 1,
Усманский район - 3,
Хлевенский район - 2,
Чаплыгинский район - 1.
За минувшие сутки 94 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 39971 случай новой коронавирусной инфекции, 34412 человек выздоровели, 1156 человек умерли.
За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 104,
Елец - 32,
Грязинский район - 25,
Данковский район - 3,
Добринский район - 6,
Добровский район - 10,
Долгоруковский райн - 8,
Елецкий район - 7,
Измалковский район - 4,
Краснинский район - 4,
Лебедянский район - 12,
Лев-Толстовский район - 2,
Липецкий район - 12,
Становлянский район - 8,
Тербунский район - 1,
Усманский район - 3,
Хлевенский район - 2,
Чаплыгинский район - 1.
1 248
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Наталья