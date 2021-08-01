От COVID-19 в Липецкой области лечится более 4400 человек

Как сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 августа в регионе лечение от COVID-19 проходят 4403 человека. 899 из находятся в больницах, 3504 пациента с лёгкой формой COVID-19 получают лечение на дому.



За минувшие сутки 94 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 9 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 39971 случай новой коронавирусной инфекции, 34412 человек выздоровели, 1156 человек умерли.



За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 104,

Елец - 32,

Грязинский район - 25,

Данковский район - 3,

Добринский район - 6,

Добровский район - 10,

Долгоруковский райн - 8,

Елецкий район - 7,

Измалковский район - 4,

Краснинский район - 4,

Лебедянский район - 12,

Лев-Толстовский район - 2,

Липецкий район - 12,

Становлянский район - 8,

Тербунский район - 1,

Усманский район - 3,

Хлевенский район - 2,

Чаплыгинский район - 1.



