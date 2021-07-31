В России

59 минут назад

В Ленобласти задержали кубинцев, пытавшихся уплыть в Эстонию на надувных матрасах

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Через Эстонию они хотели попасть в Испанию

Пограничники задержали в Ленинградской области троих граждан Кубы, намеревавшихся переплыть реку Нарву, по которой проходит граница России, на надувных матрасах и незаконно попасть в Эстонию. Об этом сообщает ТАСС.

Конечным пунктом их "путешествия" должна была стать Испания, так как у одного из задержанных там проживает дочь.

После задержания кубинцы рассказали, что таким способом искали лучшей жизни, а Петербург выбрали как одну из транзитных точек на своем путешествии. С ними были только рюкзаки с документами и личными вещами.

Пограничники проверили данных граждан и выяснили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.

После этого задержанных отвезли в суд, который постановил выдворить их из России и оштрафовал. До выдворения иностранцев поместят в центр временного содержания в Санкт-Петербурге.
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