В России
59 минут назад
В Ленобласти задержали кубинцев, пытавшихся уплыть в Эстонию на надувных матрасах
Через Эстонию они хотели попасть в Испанию
Пограничники задержали в Ленинградской области троих граждан Кубы, намеревавшихся переплыть реку Нарву, по которой проходит граница России, на надувных матрасах и незаконно попасть в Эстонию. Об этом сообщает ТАСС.
Конечным пунктом их "путешествия" должна была стать Испания, так как у одного из задержанных там проживает дочь.
После задержания кубинцы рассказали, что таким способом искали лучшей жизни, а Петербург выбрали как одну из транзитных точек на своем путешествии. С ними были только рюкзаки с документами и личными вещами.
Пограничники проверили данных граждан и выяснили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.
После этого задержанных отвезли в суд, который постановил выдворить их из России и оштрафовал. До выдворения иностранцев поместят в центр временного содержания в Санкт-Петербурге.
Конечным пунктом их "путешествия" должна была стать Испания, так как у одного из задержанных там проживает дочь.
После задержания кубинцы рассказали, что таким способом искали лучшей жизни, а Петербург выбрали как одну из транзитных точек на своем путешествии. С ними были только рюкзаки с документами и личными вещами.
Пограничники проверили данных граждан и выяснили, что в России они также находятся с нарушениями миграционного законодательства.
После этого задержанных отвезли в суд, который постановил выдворить их из России и оштрафовал. До выдворения иностранцев поместят в центр временного содержания в Санкт-Петербурге.