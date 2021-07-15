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Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом, но не остудит жару

4 1797
#дожди
3
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом, но не остудит жару

16 июля под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди с грозой, ночью местами ливни, возможен град. 17 и 18 июля погода сохранится неустойчивой, днем местами пройдут дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.  

В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений).  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами ливни, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозе с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от +17 до +19 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов. 

День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.  
4 1797
#дожди
3

Комментарии (4)

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весёлый

сегодня, 18:03
Пока пускай москвичи купаются
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Гость

сегодня, 17:25
И на Соколе капнуло
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Максиму

сегодня, 17:16
На автопарке 2 капли капнуло
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Максим

сегодня, 17:13
Ну, и где дожди-то?! Чё-то не видать... Одна только жара на улице!!
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