Реконструкцию улицы Папина перенесли на 2023 год

Если начать большой ремонт раньше, то город встанет.

Управление строительства Липецка отменил электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации реконструкции улицы Папина. За выполнение этой работы город был готов заплатить 7,5 млн рублей. Тендер отменили на этапе подачи заявок: планы городских властей изменились.



- Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что начинать реконструкцию улицы Папина до завершения работ на улице 50 лет НЛМК нельзя. Одновременный работ двух важных участков значительно повысит нагрузку на прилегающие дороги. Даже расширенный проспект Победы в этой ситуации не гарантирует отсутствие проблем с трафиком. Кроме того, дополнительная нагрузка ляжет и на внутридворовые проезды. Этого допускать нельзя, - пояснили решение в администрации Липецка.



К разработке проекта реконструкции улицы Папина планируют вернуться позже, а начать там работы в 2023 году. Делать проект сейчас означает его гарантированную корректировку под реальные условия непосредственно перед началом ремонта улицы Папина и, соответственно, новые траты из городского бюджета.



Напомним, реконструкция улицы 50 лет НЛМК началась в первых числах мая. Ожидается, что все работы займут около полутора лет. Реконструкция затронет участок от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок не только дорожное полотно, но и просторные пешеходные зоны, обустроят велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения.



Общественные обсуждения проекта реконструкции улицы Папина проходили в Липецке в 2020 году. Проектировщики предлагают увеличение проезжей части с двух полос до трех, ширина каждой полосы составит 3,5 м. Расширение дороги предусмотрено на двух участках – от улицы Юных Натуралистов до улицы Доватора и от улицы Механизаторов до улицы Водопьянова. На участке же дороги от улицы Неделина до улицы Юных Натуралистов предусмотрена разделительная полоса шириной 2,4 м. Также проектом предполагается благоустройство территории: высадка многолетних растений, устройство парковочных мест карманного типа, перенос автобусных остановок и установка остановочных павильонов. На протяжении всей реконструируемой улицы с двух сторон предусмотрены пешеходные тротуары шириной в 3 метра и плиточное покрытие. Запланирована велосипедная дорога с двухсторонним движением, ширина которой составит 2,5 м.