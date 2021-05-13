Общество

47 минут назад

«Надо создать такие условия, чтобы молодежь оставалась в Липецке и рожала»

13 731
#демография #благоустройство
3
«Надо создать такие условия, чтобы молодежь оставалась в Липецке и рожала»

Чиновница мэрии заявила депутатам о невозможности удержать молодое поколение в городе.

Помните, как в 2011 году появилась федеральная «Стратегия-2020»? В которой россиянам обещали в 2020 году вывод страны в ТОП-5 мировых лидеров по ВВП, снижение уровня бедности до 6%, среднюю зарплату в 150 000 рублей (в 2700 долларов), рост производительности труда на 40%, рост реальных располагаемых доходов населения на 53-54%? Ничего из этого не случилось и близко. А в Липецке в 2016 году разработали свою Стратегию социально-экономического развития до 2035 года. И сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутаты узнали о том, как чиновники реализовали эту Стратегию в 2018-2020 годах. Оказалось, что мэрия недалеко ушла от правительства РФ: ее планы также оказались просто текстом на бумаге.

С соответствующим отчетом выступила и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Светлана Попова.

Чиновники констатировали провал в демографии. Число горожан сократилось настолько, что убыль населения не смог компенсировать миграционный поток, ведь в Липецке родилось в 1,8 раз меньше новых жителей, чем умерло. На каждые сто браков пришлось 74 развода.

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Липецку не хватает медицинских работников. Так, врачей на 10 тысяч человек населения - всего 22,9% от необходимого числа, среднего медперсонала - 54,3% от необходимого. Ниже плановых значений - обеспеченность населения транспортом общего пользования и дорог не по ГОСТу. За отчетный период сократилось количество коммерческих организаций: на начало этого года в Липецке работали 21 137 субъектов малого и среднего бизнеса, или 86% от ранее составленных планов. Уровень безработицы вырос до 1,16%, что на 81,3% больше предусмотренного Стратегией. «Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов» составил 0,8% от всего жилфонда при плановом показателе в 0,9%

Но есть и позитив. Так, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 44,4% от общего числа горожан, а это на 4,4% больше планового значения. Также факт превысил план по обеспеченностью горожан спортивными сооружениями, спортзалами, бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями. Больше всего повезло инвалидам. Так, 2020 году в Липецке на 96,7% больше, чем планировалось ранее, стало объектов социально инфраструктуры, оборудованных средствами доступа для людей с ограниченными физическими возможностями. Впрочем, доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях все равно оказалась на 87% ниже плана.

В аналитическом управлении горсовета эффективность реализации Стратегии в 2018-2020 годах оценили как среднюю. Среди причин непопадания в контрольные цифры - отсутствие должного финансирования и нарушение подрядчиками сроков исполнения контрактов. А еще было замечено, что с 2016 года Стратегия, в отличие от 14 муниципальных программ, не актуализировалась. В итоге даже у чиновников разнобой в цифири.

- Косвенными показателями уровня жизни являются желание заводить семью, детей, оставаться в регионе. У нас с этим как? - поинтересовался у чиновницы депутат Андрей Иголкин.

- Количество разводов в прошлом году увеличилось, браков - сократилось. Но на числе свадеб сказались коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий...

- А как с желанием рожать детей? - перебил депутат Светлану Попову.

- Снижение рождаемости - общероссийская тенденция. В фертильный возраст сейчас вошло поколение 90-х годов. Такой молодежи немного. Мой собственный ребенок тоже не спешит обзаводиться семьей, - сказала чиновница.

В итоге под нажимом Андрея Иголкина и.о. председателя департамента экономического развития мэрии заявила, что на демографические показатели чиновники повлиять не могут. А что до молодежи, то «надо создать такие условия, чтобы молодежь хотела рожать детей и оставаться в городе».

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- Смертность в прошлом году увеличилась из-за пандемии. А что с рождаемостью? Статистика есть? - спросила у Светланы Поповой председатель депутатской комиссии Вера Урываева.

- Есть, но я ее не помню, - честно сказала чиновница.

Неожиданно резко прошелся по мэрии первый вице-спикер горсовета Борис Понаморeв:

- В Липецке наблюдается довольно серьезный отток населения. Креативная молодежь уехала на обучение в другие города, создала там семьи и назад не вернулась. А в Липецк приезжают граждане из СНГ и сел. И это - основная проблема. Кроме реализации проектов по муниципальной программе «Комфортная городская среда», которая в целом шагнула вперед, похвастаться больше нечем. В Липецке молодежь задержать нечем. Нам нужны ежегодные опросы молодежи. Надо знать, что ей нужно! С парками мы, слава богу, вопросы решили. И на этом пока все.

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Коллегу поддержала Вера Урываева. Она призвала вернуться к практике публичных обсуждений всех общественно значимых проблем. Депутат вспомнила последние президентские выборы, когда горожанам на них предлагали еще и проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»:

- Наша молодежь по выходным ездит в Воронеж! А в Липецке нет своего концертного зала и не не планируется. Мы с «Октябрем» никак не можем решить вопрос. Кому его отдать - «Казакам России» или молодежи? Надо, чтобы молодежь видела, что о ней заботятся! Вот сейчас идет онлайн-голосование за объекты благоустройства в Липецке на 2022 год. Нужно спрашивать липчан, что им нужно. Может, молодежи не концерты нужны, а поликлиники в микрорайонах! Надо спрашивать горожан про объекты социального назначения, советоваться с населением.

На этом благом пожелании диалог парламентариев с чиновниками и закончился.

Игорь Луговой
13 731
#демография #благоустройство
3

Комментарии (13)

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Дима

4 минуты назад
С работой в городе плохо на нормальную можно устроиться через хороших знакомых если таковые есть а так одни посредники будете пахать за 1000 руб а вторую тысячу будут за вас получать другие люди. Где с зарплатами норм от туда люди не бегут.
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Futuristic

9 минут назад
Мой сын уехал жить в Белгород а дочери предложили работу в Краснодаре скорее всего уйдет.
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.

11 минут назад
Вова отдых в Сибири, 6 Лямов они себе по карманам заберут. Неужели они кого-то лечить будут. Обычных людей не лечат ! Загнёшься, пока врач придёт. И почему именно 40 наркоманов. А не 60 или 20 ?
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Город мастеров

12 минут назад
Поликлиника N4 время 5ч50мин уже на пороге толпятся с десяток страждущих ,им бы на концерт .
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Фауст

14 минут назад
В некотором царстве, в некотором государстве..!
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зуб даю.

15 минут назад
никогда не рожал и не буду рожать!
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Ни то ни другое

16 минут назад
Октябрь отдать ни Казакам России ни молодёжи, а всем липчанам
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Ухх

17 минут назад
Так мы все рожаем не только молодеж, на работе сначала рожаем и после рожаем. И на работе когда рожаем думаем где денег заработать.
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Skrip

17 минут назад
Тест на бумаге или тест на беременность
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Житель

23 минуты назад
При коммунистах область лучше жила
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