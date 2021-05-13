Общество
42 минуты назад
В частном секторе Липецка в этом году станет лишь на полпроцента светлее
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В Сселках и поселке Новая Жизнь установят 46 новых светильников при необходимости замены 8,5 тысяч светоточек
Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутатам рассказали об освещенности частного сектора и отдаленных районов муниципалитета.
И.о. директора МБУ «Липецкгорсвет» Павел Звонарев сообщил, что на обслуживании предприятия находятся 793,5 км электросетей. Улицы освещают 23 457 светильников. Из них частный сектор освещают порядка 9 000 светоточек (сколько из них реально работает, никому не известно).То есть освещение медвежьих углов Липецка оставляет желать лучшего. Особо тревожит специалиста ситуация на улицах Опытной станции, откуда на темноту мэрия получает больше всего жалоб населения. Но вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшие годы. Так, например, по наказам избирателей в этом году планируется установить всего 46 новых светильников: 12 - на улице Комарова в Сселках и 34 - на улицах Южной, Краснодарской и Владивостокской в поселке Новая Жизнь.
- Сформирован перечень неосвещенных улиц частного сектора и отдаленных районов Липецка для последующего выполнения работ по проектированию и строительству сетей. Протяженность нового строительства ориентировочно составит 150 километров. В ценах 2020 года на это уйдет около 177 миллионов рублей. Речт идет об Опытной станции, поселках Дачном, Северном Руднике, Радужном, Матырском, Сырском руднике, ЛТЗ, Новолипецка, Заречье, Соколе, селах Желтые Пески, Сселки, Коровино, Подгорном. Также необходима реконструкция существующего освещения, замена светильников на светодиодные ориентировочно в количестве 8 585 штук, - сказал Павел Звонарев.
То есть в частном секторе в этом году станет лишь на полпроцента светлее!
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов добавил, что все планы - ориентировочные в связи с резким ростом цен на материалы:
- Муниципалитет запросил помощь у областной администрации по программе «рубль на рубль», но нам пока денег не дают. Пока ноль в бюджете на эту программу.
В итоге дебаты вновь скатились на скандальное предложение мэрии отдать уличное освещение города в частные руки. Николай Дергунов сказал, что сейчас прорабатываются все детали концессии, «но мы активно ищем и другие источники модернизации и нового строительства сетей освещения».
Напомним, что проект концессии в конце прошлого года подразумевал сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» (резиденту МБУ «Технопарк-Липецк», зарегистрированному в январе 2020 года и не имевшему кроме гендиректора ни одного работника) на 15 лет 794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления. В течение этого срока частная организация намеревалась смонтировать 122 километра уличных сетей с 3,4 тысячами светодиодных светильников. Чиновники заявляли, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств. В январе этот проект зарубили в горсовете главным образом из-за позиции Счетной палаты, посчитавшей неправильным при имеющемся у муниципалитета МБУ «Липецкгорсвет» перечислять концессионеру из городского бюджета сотен миллионов рублей.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался тем, предусматривает ли концессия освещение дворов в микрорайонах?
- Сейчас вопрос передачи уличного освещения Липецка в концессию прорабатывает рабочая группа с участием в том числе депутатов горсовета. Одно из замечаний, которое рассматривается, как раз привлечение концессионера к освещению дворовых территорий, - ответил Николай Дергунов.
И.о. директора МБУ «Липецкгорсвет» Павел Звонарев сообщил, что на обслуживании предприятия находятся 793,5 км электросетей. Улицы освещают 23 457 светильников. Из них частный сектор освещают порядка 9 000 светоточек (сколько из них реально работает, никому не известно).То есть освещение медвежьих углов Липецка оставляет желать лучшего. Особо тревожит специалиста ситуация на улицах Опытной станции, откуда на темноту мэрия получает больше всего жалоб населения. Но вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшие годы. Так, например, по наказам избирателей в этом году планируется установить всего 46 новых светильников: 12 - на улице Комарова в Сселках и 34 - на улицах Южной, Краснодарской и Владивостокской в поселке Новая Жизнь.
- Сформирован перечень неосвещенных улиц частного сектора и отдаленных районов Липецка для последующего выполнения работ по проектированию и строительству сетей. Протяженность нового строительства ориентировочно составит 150 километров. В ценах 2020 года на это уйдет около 177 миллионов рублей. Речт идет об Опытной станции, поселках Дачном, Северном Руднике, Радужном, Матырском, Сырском руднике, ЛТЗ, Новолипецка, Заречье, Соколе, селах Желтые Пески, Сселки, Коровино, Подгорном. Также необходима реконструкция существующего освещения, замена светильников на светодиодные ориентировочно в количестве 8 585 штук, - сказал Павел Звонарев.
То есть в частном секторе в этом году станет лишь на полпроцента светлее!
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов добавил, что все планы - ориентировочные в связи с резким ростом цен на материалы:
- Муниципалитет запросил помощь у областной администрации по программе «рубль на рубль», но нам пока денег не дают. Пока ноль в бюджете на эту программу.
В итоге дебаты вновь скатились на скандальное предложение мэрии отдать уличное освещение города в частные руки. Николай Дергунов сказал, что сейчас прорабатываются все детали концессии, «но мы активно ищем и другие источники модернизации и нового строительства сетей освещения».
Напомним, что проект концессии в конце прошлого года подразумевал сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» (резиденту МБУ «Технопарк-Липецк», зарегистрированному в январе 2020 года и не имевшему кроме гендиректора ни одного работника) на 15 лет 794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления. В течение этого срока частная организация намеревалась смонтировать 122 километра уличных сетей с 3,4 тысячами светодиодных светильников. Чиновники заявляли, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств. В январе этот проект зарубили в горсовете главным образом из-за позиции Счетной палаты, посчитавшей неправильным при имеющемся у муниципалитета МБУ «Липецкгорсвет» перечислять концессионеру из городского бюджета сотен миллионов рублей.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался тем, предусматривает ли концессия освещение дворов в микрорайонах?
- Сейчас вопрос передачи уличного освещения Липецка в концессию прорабатывает рабочая группа с участием в том числе депутатов горсовета. Одно из замечаний, которое рассматривается, как раз привлечение концессионера к освещению дворовых территорий, - ответил Николай Дергунов.
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