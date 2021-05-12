Происшествия

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52-летнего рецидивиста подозревают в изнасиловании 29-летней женщины

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#изнасилование
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52-летнего рецидивиста подозревают в изнасиловании 29-летней женщины

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании 29-летней жительницы Становлянского района заключен под стражу 52-летний подозреваемый в совершении преступления. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, днем 8 мая пьяный мужчина, воспользовавшись своим физическим преимуществом, изнасиловал 29-летнюю гостью. На крики о помощи потерпевшей прибежала соседка, она стала свидетельницей изнасилования. Потерпевшая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

- Подозреваемый  задержан. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за особо тяжкое преступление против личности. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция ч. 1 ст. 131 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
6 1234
#изнасилование
1

Комментарии (6)

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Групповуха

5 минут назад
А соседка участие принимала?или просто свечку держала?
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У мужика

5 минут назад
Работает че в этом плохого?
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Липчанин

27 минут назад
Типа Шурыгина, пришла туда не знаю зачем
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Животиков

31 минуту назад
чепуха
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КОМДИВ

48 минут назад
В гости к рецедивистам лучше не ходить
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весёлый

53 минуты назад
это Елец
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