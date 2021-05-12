52-летнего рецидивиста подозревают в изнасиловании 29-летней женщины

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании 29-летней жительницы Становлянского района заключен под стражу 52-летний подозреваемый в совершении преступления. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).





По данным следствия, днем 8 мая пьяный мужчина, воспользовавшись своим физическим преимуществом, изнасиловал 29-летнюю гостью. На крики о помощи потерпевшей прибежала соседка, она стала свидетельницей изнасилования. Потерпевшая сообщила о преступлении в правоохранительные органы.



- Подозреваемый задержан. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за особо тяжкое преступление против личности. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Санкция ч. 1 ст. 131 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

