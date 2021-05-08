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47 минут назад
Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов
Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. С таким заявлением он выступил во время неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), сообщает РИА Новости. «Европа не может игнорировать такие действия. Когда атакуют одно государство-член ЕС, то автоматически атакуют и всех остальных», — отметил чешский премьер.
Чехия рассчитывает, что участники намеченного на 25 мая саммита ЕС рассмотрят просьбу Праги о солидарности в вопросе расследования взрывов 2014 года во Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают спецслужбы РФ.
В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
Чехия рассчитывает, что участники намеченного на 25 мая саммита ЕС рассмотрят просьбу Праги о солидарности в вопросе расследования взрывов 2014 года во Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают спецслужбы РФ.
В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.