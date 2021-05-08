В России

47 минут назад

Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

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Премьер Чехии Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице. С таким заявлением он выступил во время неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), сообщает РИА Новости. «Европа не может игнорировать такие действия. Когда атакуют одно государство-член ЕС, то автоматически атакуют и всех остальных», — отметил чешский премьер.

Чехия рассчитывает, что участники намеченного на 25 мая саммита ЕС рассмотрят просьбу Праги о солидарности в вопросе расследования взрывов 2014 года во Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают спецслужбы РФ.

В российском МИД отметили, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.
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