Липчан ждут на «Ночь музеев»

Акция состоится в следующие выходные.

В 2021 году в Липецке акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая, сообщает портал «Культура.рф». В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.



Липецкий областной краеведческий музей и его филиалы бесплатно примут посетителей с 16 до 20 часов. Региональный музей ждет посетителей на совместную выставку Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Липецкого областного краеведческого музея «Что пирует царь великий» (г. Липецк, ул. Ленина, д. 25).



Филиал «Художественный музей - Выставочный зал» приглашает познакомиться с произведениями современных российских художников и мастеров ближнего зарубежья на выставке «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» (Санкт-Петербург) (г. Липецк, ул. Ленина, д.9)



Филиал «Художественный музей им. В. С. Сорокина – Дом Мастера» предлагает посетить выставку «Отражение времени» из фондов филиала ОБУК «ЛОКМ» «Картинная галерея им. Н.А.Сысоева» (г. Липецк, ул. Ленина, д.2).



Филиал «Картинная галерея им. Н.А. Сысоева» (Лев Толстой) предлагает посетить экспозицию галереи и познакомиться с работами народного художника России Сысоева Н.А. и заслуженного художника России Скорубской Н.В., а также с передвижными выставками Липецкого областного краеведческого музея «Бои на Липецкой земле», «У войны не женское лицо», «Они сражались за Родину».



Отдел филиала «Долгоруковский краеведческиймузей» в с. Стрелец предлагает посетить музей и познакомиться с действующими экспозициями: «История с древних времён», «Деревенский быт», «Воинская слава», «Село Стрелец на современном этапе».



Филиал «Добровский краеведческий музей» предлагает посетить музей и познакомиться с действующими экспозициями филиала: «Флора и фауна», «Археология», «Замечательные люди», «Культура», «Великая Отечественная война», «Крестьянский быт».



Филиал «Музей природы» предлагает посетить музей и познакомиться с экспозицией, рассказывающей о природе Липецкой области и особо охраняемых территориях нашего края.

