Общество

8 минут назад

Липецк готовят к 9 мая

59
#уборка
Липецк готовят к 9 мая

В городе приводят в порядок памятники, красят мосты, ограждения и малые архитектурные формы

Сегодня рабочие на мостике через Комсомольский пруд на Плехановском спуске закрасили граффити на подпорных стенках, обновили покрытие самого ограждения и прорисовали красные звёзды, украшающие каждую из 30 секций железобетонного сооружения.
 
Сотрудники управления благоустройства также уже выполнили работы по обновлению покрытия ограждений на улицах Фрунзе, Плеханова, Гагарина и в районе Кольца Трубного завода. Кроме того, в сквере Героев Чернобыля и на площади Героев рабочие покрасили лавочки и урны.
 
Продолжается и уборка на дорогах и в пешеходных зонах. Ежедневно эти работы выполняют порядка 100 человек. Задействовано около 60 единиц техники.

— Рабочие уже навели порядок на площади Героев, в районе парка Быханов сад и на площади Авиаторов. Помыли памятник в честь павших в боях за Родину в Сырском Руднике, мемориал героям-танкистам, стелу памяти И. В. Свиридова и памятник Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову, — сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Фото: пресс-служба адмнистрации Липецка
59
#уборка

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