Владелец бизнеса простил "теневого" сотрудника, когда тот вернул деньги.

В мировом суде СУ №10 Правобережного района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела о краже на рабочем месте. В преступлении обвинили мастера по приготовлению кофе.



Как установило следствие, бариста украл деньги из кассы кофейни, которая расположена на Лебедянском шоссе. В ноябре 2020 года в кассе кофейне недосчитались 16 865 рублей. Подозрение пало на парня, который работал в кофейне без официального трудоустройства. Бариста признался в краже из кассы.



В суд поступило ходатайство от владельца кофейни. Он попросил прекратить уголовное дело, так как бариста вернул ему все пропавшие деньги, и теперь бизнесмен к своему сотруднику претензий не имеет.



Суд удовлетворил ходатайство и закрыл уголовное дело.