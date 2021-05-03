Происшествия

8 минут назад

Бариста украл деньги из кассы кофейни

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#кража #кофейня
Бариста украл деньги из кассы кофейни

Владелец бизнеса простил "теневого" сотрудника, когда тот вернул деньги.

В мировом суде СУ №10 Правобережного района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела о краже на рабочем месте. В преступлении обвинили мастера по приготовлению кофе.

Как установило следствие, бариста украл деньги из кассы кофейни, которая расположена на Лебедянском шоссе. В ноябре 2020 года в кассе кофейне недосчитались 16 865 рублей. Подозрение пало на парня, который работал в кофейне без официального трудоустройства. Бариста признался в краже из кассы.

В суд поступило ходатайство от владельца кофейни. Он попросил прекратить уголовное дело, так как бариста вернул ему все пропавшие деньги, и теперь бизнесмен к своему сотруднику претензий не имеет.

Суд удовлетворил ходатайство и закрыл уголовное дело.
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#кража #кофейня

Комментарии (1)

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Билли Кид

3 минуты назад
Вот так хипстеры и живут.. Днем украл деньги, вечером на митинг против коррупции пошёл..
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