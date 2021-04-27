Общество

19 минут назад

Трое участников несанкционированной акции 21 апреля оштрафованы на 75 тысяч рублей каждый

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#митинг #Навальный
Трое участников несанкционированной акции 21 апреля оштрафованы на 75 тысяч рублей каждый
В Липецке закончились судебные разбирательства в отношении пяти задержанных 21 апреля на несанкционированном массовом мероприятии в поддержку Алексея Навального.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, в отношении двух человек рассматривались административные дела по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ - организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Дело одного из них возвращено в полицию, второй оштрафован на 10 тысяч рублей.

Еще трое участников акции оштрафованы на 75 тысяч рублей каждый. В их действиях суд установил признаки повторного совершение административного правонарушения статьи 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Вчера руководители Штаба Навального в Липецке объявили о заморозке страниц организации в Интернете. Причиной заморозки они называли обеспечительные меры Мосгорсуда  по делу о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.

- К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем ее название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях, - сказано в своеобразном «прощальном» посте.
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#митинг #Навальный

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