Происшествия
49 минут назад
На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»
26 апреля около 2:30 у дома №15 по улице Меркулова в Липецке загорелся автомобиль «Киа Соренто».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, у машины сгорело колесо, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие с одной стороны кузова.
- На место возгорания выезжало одно отделение шестой пожарной части. К моменту прибытия пожарных, огонь был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Как стало известно GOROD48, рассматриваются несколько версий возгорания, в числе которых поджог.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, у машины сгорело колесо, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие с одной стороны кузова.
- На место возгорания выезжало одно отделение шестой пожарной части. К моменту прибытия пожарных, огонь был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Как стало известно GOROD48, рассматриваются несколько версий возгорания, в числе которых поджог.
Гость
парковка у родного подъезда
МИРОТВОРЕЦ
Вальяжный автогаражевладелец
Камытбек