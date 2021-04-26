На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»

26 апреля около 2:30 у дома №15 по улице Меркулова в Липецке загорелся автомобиль «Киа Соренто».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, у машины сгорело колесо, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие с одной стороны кузова.



- На место возгорания выезжало одно отделение шестой пожарной части. К моменту прибытия пожарных, огонь был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Как стало известно GOROD48, рассматриваются несколько версий возгорания, в числе которых поджог.

