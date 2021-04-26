Происшествия

49 минут назад

На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»

5 713
#МЧС #пожар
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На улице Меркулова горел кроссовер «Киа»
26 апреля около 2:30 у дома №15 по улице Меркулова в Липецке загорелся автомобиль «Киа Соренто».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, у машины сгорело колесо, поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие с одной стороны кузова.

- На место возгорания выезжало одно отделение шестой пожарной части. К моменту прибытия пожарных, огонь был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Как стало известно GOROD48, рассматриваются несколько версий возгорания, в числе которых поджог.
5 713
#МЧС #пожар
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Комментарии (5)

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Гость

1 минуту назад
Что то часто стали машины гореть... Несколько дней назад на Елецком Ниссан сгорел..
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парковка у родного подъезда

5 минут назад
Вальяжный автогаражевладелец, .. Добро пожаловать на бесплатную парковку у родного подьезда !
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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
а на фото не киа . не меркулова . не моторный отсек . не колесо. странно
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Вальяжный автогаражевладелец

21 минуту назад
Добро пожаловать на парковку к родного подъезда!
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Камытбек

31 минуту назад
Бандитские разборки ,бабло и территорию делят
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