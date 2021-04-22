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сегодня, 10:26
Минтруд рассматривает предложение продлить майские праздники
Глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал РИА Новости, что ведомство изучает предложения об увеличении продолжительности майских праздников.
Но никаких решений пока нет.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", — сообщил глава ведомства.
Представитель партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов высказался в пользу увеличения майских выходных за счет сокращения новогодних каникул.
Ранее в СМИ появилась информация, что выходные в мае могут продлить в целях предупреждения распространения коронавируса. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения. Роструд сообщил, что работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные во время майских праздников.
Но никаких решений пока нет.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", — сообщил глава ведомства.
Представитель партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов высказался в пользу увеличения майских выходных за счет сокращения новогодних каникул.
Ранее в СМИ появилась информация, что выходные в мае могут продлить в целях предупреждения распространения коронавируса. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения. Роструд сообщил, что работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные во время майских праздников.