Общество

45 минут назад

На День памяти и скорби в Липецке пригласят 300 человек

4 295
#акция #митинг #Великая Отечественная война
На День памяти и скорби в Липецке пригласят 300 человек

Участников траурной памятной акции определит городская администрация.

Администрация Липецка начала подготовку к Дню памяти и скорби. Мэрия объявила о поиске подрядчика, который поможет провести памятное мероприятие. Максимальное вознаграждение — 20 000 рублей.

Мероприятие запланировано на 22 июня на площади Героев, с 10 до 12 часов. В нем смогут принять участие до 300 человек, список участников определит мэрия Липецка. Подрядчику нужно разослать приглашения, разработать сценарий акции и провести его с привлечением режиссера, ведущих, звукорежиссера, с использованием необходимой аудиотехники, а также подобрать творческие коллективы, которые будут выступать на митинге.

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню в Москве и мемориалах других городов России и стран СНГ.
4 295
#акция #митинг #Великая Отечественная война

Комментарии (4)

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Миха

22 минуты назад
Скорбеть по сценарию... Там кино снимать будут? Или профессиональных плакальщиц пригласят? Фарисейство как есть.
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Кто-нибудь,

26 минут назад
Потушите его, ему же больно!
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Правда

37 минут назад
Дожили блин.Коллеги это капец правлению.
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Необходимо

40 минут назад
Запретить это массовое мероприятие ,оно незаконно ,карантин не отменили!!!.
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