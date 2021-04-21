На День памяти и скорби в Липецке пригласят 300 человек

Участников траурной памятной акции определит городская администрация.

Администрация Липецка начала подготовку к Дню памяти и скорби. Мэрия объявила о поиске подрядчика, который поможет провести памятное мероприятие. Максимальное вознаграждение — 20 000 рублей.



Мероприятие запланировано на 22 июня на площади Героев, с 10 до 12 часов. В нем смогут принять участие до 300 человек, список участников определит мэрия Липецка. Подрядчику нужно разослать приглашения, разработать сценарий акции и провести его с привлечением режиссера, ведущих, звукорежиссера, с использованием необходимой аудиотехники, а также подобрать творческие коллективы, которые будут выступать на митинге.



День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню в Москве и мемориалах других городов России и стран СНГ.