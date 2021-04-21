Новое о коронавирусе к 21 апреля: ученые назвали пищевые добавки, эффективные при профилактике SARS-CoV-2

Группа ученых из США и Великобритании выяснила, что регулярное употребление поливитаминов, омега-3 жирных кислот, пробиотиков и добавок с витамином D может снизить риск заражения COVID-19.

Риск коронавирусной инфекции можно снизить с помощью приема различных пищевых добавок. Этому могут способствовать прием поливитаминов, омега-3 жирных кислот, пробиотиков и добавок с витамином D – по крайней мере, среди женщин. Такое мнение высказали ученые из США и Великобритании – статья с результатами их исследования опубликована в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, сообщает портал Lenta.ru.



Эксперты проанализировали данные 445 850 людей из Швеции, Великобритании и США, которые записывали употребляемые пищевые добавки в приложении «COVID-19 Symptom Study». Целью научной работы было выяснить, какие из употребляемых участниками эксперимента пищевых добавок могут оказывать влияние на вероятность заражения COVID-19. Среди участников исследования 175 652 испытуемых на протяжении трех месяцев, в период с мая по июль 2020 года, принимали пищевые добавки на регулярной основе. 197 068 человек пищевые добавки не принимали. Около двух третей (67%) составляли женщины, и более половины имели избыточный вес.



Согласно выводам ученых, регулярное употребление поливитаминов, омега-3, пробиотиков и добавок с витамином D снижает риск заражения COVID-19 на 14%, 12%, 13% и 9% соответственно - с учетом таких сторонних факторов, как рацион питания и сопутствующие заболевания. Это хорошо проявлялось у женщин, находящихся в любом возрасте и весе, однако четкой взаимосвязи у мужчин выявлено не было. А вот добавки с витамином С, цинком или чесноком не показали какого-либо влияния на возможное заражение.



Исследователи предупредили, что проверка имеет ряд ограничений, в том числе они отметили - данные вносились пользователями самостоятельно и не могли быть проверены специалистами. Также не было информации о количестве употребляемых добавок и их точном составе. На сегодняшний день также существует мало убедительных доказательств того, что прием пищевых добавок имеет какую-либо терапевтическую ценность, помимо поддержания нормального иммунного ответа.



Тем не менее, на основании полученных результатов можно проводить дальнейшие клинические испытания для обоснования диетических рекомендаций профилактики коронавируса.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 143 248 602 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 049 824 человек, вылечились 113 738 199 заразившихся. В России выявлено 4,72 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Турции. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Польше, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.





