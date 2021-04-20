Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецке ожидается сильный дождь

5 1363
#дождь
В Липецке ожидается сильный дождь
В ближайшие 3-6 часа с сохранением в течение ночи 21 апреля ожидаются сильные дожди и усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.
5 1363
#дождь

Комментарии (5)

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РосГидроМет Центр

11 минут назад
И этот дождь может стать рекордным за последние 73 года метеонаблюдений
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Гость

16 минут назад
Мимо проходил, нормально как раз, хоть не жарко какое то время
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Петя

20 минут назад
Вася, Хоть бы Вася заткнулся месяца на полтора !
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Вася

32 минуты назад
Хоть бы дождь лил месяца полтора!
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Мимо проходил

37 минут назад
Уже который год подряд во второй половине месяца апреля мёрзнем в квартирах из-за отключённого по графику отопления в МКД
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