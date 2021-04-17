В Липецке начались репетиции парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы в Липецке намечена на 6 мая.

Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области приступили к тренировкам торжественного прохождения парадным расчетом в честь 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, 9 мая на площади Победы в Липецке состоится парад Победы. Торжественным маршем пройдут представители всех силовых структур региона, в том числе и парадная коробка от Главного управления МЧС из 34 сотрудников, возглавляемая начальником управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковником внутренней службы Евгением Колыбелкиным.



- Чтобы марш получился слаженным и чётким, все участники парада теперь трижды в неделю собираются на совместные со всем гарнизоном репетиции, а генеральная запланирована на 6 мая, - отметили с пресс-службе. - Кроме того, парадная коробка регионального МЧС проёдет 9 мая и по Красной площади Ельца. Там тоже уже приступили к подготовке. Возглавлять парадный расчёт из 30 человек будет начальник местного пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Денис Прохоров.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

