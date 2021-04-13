Происшествия

вчера, 17:05

«Лада Гранта» снесла часть стены на улице 50 лет НЛМК

3 648
#ДТП #стена
«Лада Гранта» снесла часть стены на улице 50 лет НЛМК

ДТП обошлось без пострадавших.

Днем 12 апреля на улице 50 лет НЛМК рядом с торговым центром «Юбилейный» произошло ДТП: автомобиль «Лада Гранта» врезался в кирпичную стенку на обочине проезжей части.

WhatsApp Image 2021-04-12 at 16.56.11.jpeg+2021-04-12-17.02.01.jpg

Часть ограждения оказалась разрушенной, автомобиль получил серьезные повреждения. По данным GOROD48, в ДТП никто не пострадал.

WhatsApp Image 2021-04-12 at 16.56.12.jpeg+2021-04-12-17.02.01.jpg

WhatsApp Image 2021-04-12 at 16.56.14.jpeg+2021-04-12-17.02.01.jpg
3 648
#ДТП #стена

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

27 минут назад
Какая обочина ????? Стена там это уже на парковке
ответить

Вова

34 минуты назад
Оличная машина.
ответить

Пессимист

53 минуты назад
похоже, что в растворе этой кладки цемента было ноль целых .... десятых, если у машины только фара разбита
ответить

Еще в рубрике

Второй пошел! Под суд под обвинение в злоупотреблении доверием попал бывший депутат горсовета Юрий Ш...
#Юрий Шкляров #ЖКХ
1
Второй пошел! Под суд под обвинение в злоупотреблении доверием попал бывший депутат горсовета Юрий Ш...

31 минуту назад

Происшествия
Выпавший с восьмого этажа мужчина скончался в больнице
#падение с высоты
1
Выпавший с восьмого этажа мужчина скончался в больнице

сегодня, 08:57

Происшествия
На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень
#авария #ДТП
1
На окраине Липецка под колеса «Рено» попал 24-летний парень

сегодня, 08:30

Происшествия
В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки
#пожар
7
В Хлевенском районе горят трава и сосновые посадки

вчера, 22:15

Происшествия
Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров
#пожар #МЧС
14
Под Липецком горит трава на площади 8 гектаров

вчера, 17:15

Происшествия
Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка
#могилы #фотографии
15
Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка

вчера, 17:01

Происшествия