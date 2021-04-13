«Лада Гранта» снесла часть стены на улице 50 лет НЛМК

ДТП обошлось без пострадавших.



Днем 12 апреля на улице 50 лет НЛМК рядом с торговым центром «Юбилейный» произошло ДТП: автомобиль «Лада Гранта» врезался в кирпичную стенку на обочине проезжей части.Часть ограждения оказалась разрушенной, автомобиль получил серьезные повреждения. По данным GOROD48, в ДТП никто не пострадал.